11 октября президент Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. СМИ пишут, что разговор политиков длился полчаса. Они обсудили поставки оружия Украине.

Лидеры США и Украины обсудили возможность предоставления Украине ракет Tomahawk. Впрочем, никакого решения по этому поводу принято не было, передает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

О чем еще говорили Зеленский и Трамп 11 октября?

Как сообщил проинформированный источник украинскому изданию, Трамп и Зеленский также говорили о вариантах поставок противоракетных систем Patriot.

Президент США интересовался текущей ситуацией в Украине, в частности в Киеве. Он хотел узнать о последствиях последних российских ударов по столице. Американский лидер выразил готовность помогать.

Большое внимание уделили также теме ПВО, имеющихся в Украине систем и ракет.

Напомним, что Дональд Трамп обещал Украине предоставить десяток систем Patriot. Президент Зеленский 10 октября заявил, что на следующей неделе украинская делегация отправится в США. Политик выразил надежду, что тогда сможет узнать, когда именно системы Patriot могут прибыть в Украину.

Кроме того, президент рассказал, что между Киевом и Вашингтоном продолжаются переговоры по "мегасоглашению". Речь идет о закупке американского оружия на 90 миллиардов долларов. В этой сделке системы ПВО являются номером один.

Что известно о возможности передачи Украине ракет Tomahawk?