Не только Tomahawk: СМИ узнали, какое оружие обсуждали Зеленский и Трамп 11 октября
- 11 октября президент Зеленский провел получасовой телефонный разговор с Дональдом Трампом.
- Трамп интересовался ситуацией в Украине после российских ударов.
11 октября президент Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. СМИ пишут, что разговор политиков длился полчаса. Они обсудили поставки оружия Украине.
Лидеры США и Украины обсудили возможность предоставления Украине ракет Tomahawk. Впрочем, никакого решения по этому поводу принято не было, передает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
О чем еще говорили Зеленский и Трамп 11 октября?
Как сообщил проинформированный источник украинскому изданию, Трамп и Зеленский также говорили о вариантах поставок противоракетных систем Patriot.
Президент США интересовался текущей ситуацией в Украине, в частности в Киеве. Он хотел узнать о последствиях последних российских ударов по столице. Американский лидер выразил готовность помогать.
Большое внимание уделили также теме ПВО, имеющихся в Украине систем и ракет.
Напомним, что Дональд Трамп обещал Украине предоставить десяток систем Patriot. Президент Зеленский 10 октября заявил, что на следующей неделе украинская делегация отправится в США. Политик выразил надежду, что тогда сможет узнать, когда именно системы Patriot могут прибыть в Украину.
Кроме того, президент рассказал, что между Киевом и Вашингтоном продолжаются переговоры по "мегасоглашению". Речь идет о закупке американского оружия на 90 миллиардов долларов. В этой сделке системы ПВО являются номером один.
Что известно о возможности передачи Украине ракет Tomahawk?
- В конце сентября Зеленский и Трамп встретились на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Президент Украины попросил американца продать ему ракеты Tomahawk.
- 6 октября Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение о передаче Tomahawk Киеву. Впрочем, перед тем, как окончательно определиться, он хотел бы знать, как именно украинцы планируют использовать эти ракеты.
- Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что будет усиливать ПВО в ответ на возможную передачу Киеву Tomahawk. Диктатор также отметил, что у России появилось новое оружие.