Чи знімають військовозобов'язаних автоматично з розшуку після сплати штрафу

Військовозобов'язані отримують штрафи через Резерв+. У застосунку деякі з них можна сплачувати.

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розповів, чи у такому випадку особа знімається автоматично з розшуку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Главком".

Чи знімають з розшуку після сплати штрафу?

Якщо військовозобов'язаний отримав штраф через Резерв+ і сплатив його, то він автоматично знімається з розшуку.

Розшук – це механізм, який застосовується лише для доставлення людини, щоб скласти адміністративний протокол. Якщо громадянин самостійно прийшов, отримав штраф і сплатив його, або оплатив штраф через Резерв+ – він знімається з розшуку. Людина вчинила правопорушення, понесла покарання – і питання вичерпано,

– запевнив Істомін.

Водночас це не означає, що людину не оголосять у розшук повторно.

Це може статися, якщо вона згодом знову скоїла нове порушення.

"Але кожен штраф – це окрема історія", – додав речник Полтавського обласного ТЦК та СП.

Що ще варто знати про штрафи?