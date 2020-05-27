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1 гривна за "бандита": мэр Черкасс подал иск против Зеленского

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Мэр Черкасс Бондаренко подал иск против президента Зеленского
Анатолий Бондаренко / Obozrevatel

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал иск против президента Владимира Зеленского. За оскорбление чести и достоинства мэр просит у Зеленского возместить ему одну гривну.

Иск будет рассматривать Печерский райсуд

Иск подали в Печерский райсуд Киева. Об этом сообщил адвокат Денис Цыпин в фейсбуке.

К теме Зеленский назвал мэра Черкасс бандитом: резкий ответ не заставил себя ждать

Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко "бандитом". Вот ответ. Увидимся с президентом Украины в суде,
– подчеркнул Цыпин.

Смотрите видео, как подавали иск против Зеленского:

Что известно об истории с "бандитом" из Черкасс

Во время пресс-конференции 20 мая президент Зеленский сообщил, что не знает, как общаться с мэром Черкасс. Ведь против Бондаренко открыто уже более десятка уголовных производств. Глава государства отметил, что с такими бандитами не сядет за один стол. Сам мэр Черкасс сразу ответил, что все дела против него – политические.

Коротко о скандале с Бондаренко

  • Мэр города разрешил досрочно смягчить карантин с 1 мая. А именно восстановить работу части непродовольственных магазинов, мастерских, парикмахерских, рынков, парков и даже летних площадок ресторанов.
  • В то же время в целом по Украине карантин позволили ослабить только с 12 мая.
  • Полиция возбудила уголовное дело, а Владимир Зеленский и Арсен Аваков пригрозили мэру Черкасс юридическими последствиями.
  • Глава Минздрава Максим Степанов приехал в областной центр. Он заявил, что категорически не поддерживает соответствующее решение местной власти.
  • Сейчас против городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко открыли около 20 уголовных производств. Сам мэр заявил, что ему еще не выдвинули ни одного подозрения.
Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Владимир Зеленский Печерский суд Киева Нарушение карантина в Черкассах Новости Черкасс
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