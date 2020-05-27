1 гривна за "бандита": мэр Черкасс подал иск против Зеленского

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал иск против президента Владимира Зеленского. За оскорбление чести и достоинства мэр просит у Зеленского возместить ему одну гривну.

Иск будет рассматривать Печерский райсуд

Иск подали в Печерский райсуд Киева. Об этом сообщил адвокат Денис Цыпин в фейсбуке.

К теме Зеленский назвал мэра Черкасс бандитом: резкий ответ не заставил себя ждать

Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко "бандитом". Вот ответ. Увидимся с президентом Украины в суде,

– подчеркнул Цыпин.

Смотрите видео, как подавали иск против Зеленского:

Что известно об истории с "бандитом" из Черкасс

Во время пресс-конференции 20 мая президент Зеленский сообщил, что не знает, как общаться с мэром Черкасс. Ведь против Бондаренко открыто уже более десятка уголовных производств. Глава государства отметил, что с такими бандитами не сядет за один стол. Сам мэр Черкасс сразу ответил, что все дела против него – политические.

Коротко о скандале с Бондаренко