1 гривня за "бандита": мер Черкас подав позов проти Зеленського

Мер Черкас Анатолій Бондаренко подав позов проти президента Володимира Зеленського. За образу честі і гідності міський голова просить у Зеленського відшкодувати йому одну гривню.

Позов розглядатиме Печерський райсуд

Позов подали до Печерського райсуду Києва. Про це повідомив адвокат Денис Ципін у фейсбуці.

До теми Зеленський назвав мера Черкас бандитом: різка відповідь не забарилася

Ми всі пам'ятаємо, що кілька днів тому президент України Володимир Зеленський назвав Бондаренка "бандитом". Ось відповідь. Побачимось із президентом України в суді,

– наголосив Ципін.

Дивіться відео, як подавали позов проти президента:

Що відомо про історію з "бандитом" із Черкас

Під час пресконференції 20 травня президент Зеленський повідомив, що не знає, як спілкуватись з мером Черкас. Адже проти Бондаренка відкрито вже більше десятка кримінальних проваджень. Глава держави зазначив, що з такими бандитами не сяде за один стіл. Сам мер Черкас одразу відповів, що усі справи проти нього – політичні.

Коротко про скандал з Бондаренком