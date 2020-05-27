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1 гривня за "бандита": мер Черкас подав позов проти Зеленського

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Мер Черкас Бондаренко подав позов проти Зеленського
Анатолій Бондаренко / Obozrevatel

Мер Черкас Анатолій Бондаренко подав позов проти президента Володимира Зеленського. За образу честі і гідності міський голова просить у Зеленського відшкодувати йому одну гривню.

Позов розглядатиме Печерський райсуд

Позов подали до Печерського райсуду Києва. Про це повідомив адвокат Денис Ципін у фейсбуці.

До теми Зеленський назвав мера Черкас бандитом: різка відповідь не забарилася

Ми всі пам'ятаємо, що кілька днів тому президент України Володимир Зеленський назвав Бондаренка "бандитом". Ось відповідь. Побачимось із президентом України в суді,
– наголосив Ципін.

Дивіться відео, як подавали позов проти президента:

Що відомо про історію з "бандитом" із Черкас

Під час пресконференції 20 травня президент Зеленський повідомив, що не знає, як спілкуватись з мером Черкас. Адже проти Бондаренка відкрито вже більше десятка кримінальних проваджень. Глава держави зазначив, що з такими бандитами не сяде за один стіл. Сам мер Черкас одразу відповів, що усі справи проти нього – політичні.

Коротко про скандал з Бондаренком

  • Мер міста дозволив достроково пом'якшити карантин з 1 травня. А саме відновити роботу частини непродовольчих магазинів, майстерень, перукарень, ринків, парків та навіть літніх майданчиків ресторанів.
  • Водночас загалом по Україні карантин дозволили послабити лише з 12 травня.
  • Поліція відкрила кримінальну справу, а Володимир Зеленський та Арсен Аваков пригрозили міському голові Черкас юридичними наслідками.
  • Голова МОЗ Максим Степанов приїхав до обласного центру. Він заявив, що категорично не підтримує відповідне рішення місцевої влади.
  • ​Наразі проти міського голови Черкас Анатолія Бондаренка відкрили близько 20 кримінальних проваджень. Сам мер заявив, що йому ще не висунули жодної підозри.
Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України Новини політики Президент України Володимир Зеленський Печерський суд Києва Порушення карантину в Черкасах Новини Черкас
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