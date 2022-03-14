1 миллион долларов в день стоит жизнь людей, приехавших во Львов, – Садовый

Андрей Садовый отметил, что на приехавших во Львов переселенцев ежедневно уходит примерно 1 миллион долларов. Город ожидает поддержки от международных организаций.

Во Львове 14 марта состоялся брифинг министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, мэра Андрея Садового и главы областной военной администрации Максима Козицкого.

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Садовый о ситуации с переселенцами

Мэр Львова отметил, что город рассчитывает на поддержку от международных организаций, потому что нужны дома, которые можно быстро построить. Соответствующие локации уже определили.

Есть потребность в больших мобильных центрах с соответствующими санитарными условиями для переселенцев. Кроме того, Львов ожидает финансовую поддержку.

Приблизительно 1 миллион долларов в день стоит проживание переехавших людей

– отметил Садовый.

Он уточнил, что это деньги, необходимые на продукты и элементарные средства гигиены. Пока все это город обеспечивает самостоятельно, внутренними ресурсами.

Напомним, что Львов уже принял более 200 тысяч переселенцев. Это вдвое больше, чем ожидали, однако город не может отказать в помощи жителям других регионов.

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