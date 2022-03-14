У Львові 14 березня відбувся брифінг міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, мера Андрія Садового та глави обласної військової адміністрації Максима Козицького.

Читайте також До них це починає доходити, – Садовий про колег з Європи після атаки на Яворівський полігон

Садовий про ситуацію з переселенцями

Міський голова Львова зазначив, що місто розраховує на підтримку від міжнародних організацій, бо потрібні будинки, які можна швидко збудувати. Відповідні локації вже визначили.

Є потреба у великих мобільних центрах з відповідними санітарними умовами для переселенців. Крім того, Львів очікує на фінансову підтримку.

Приблизно 1 мільйон доларів у день вартує проживання людей, які переїхали,

– зазначив Садовий.

Він уточнив, що це – гроші, необхідні на продукти та елементарні засоби гігієни. Поки все це місто забезпечує самостійно, внутрішніми ресурсами.

Нагадаємо, Львів вже прийняв понад 200 тисяч переселенців. Це вдвічі більше ніж очікували, однак місто не може відмовити у допомозі жителям інших регіонів.

Раніше – Садовий про наслідки авіаудару на Львівщину: дивитися відео