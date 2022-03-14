Нагадаємо, 13 березня російські окупанти обстріляли Яворівський військовий полігон у Львівській області. Це лише за 35 кілометрів від кордону з Польщею.

Актуально Були монахи та сотці біженців, – Зеленський у зверненні розповів про напад на Святогірську лавру

Андрій Садовий про контакти з колегами з Європи

Міський голова міста Лева заявив, що поставив європейцям пряме питання щодо ймовірної реакції та подальші дії після потенційного падіння російської ракети на територію ЄС.

Мер українського міста поцікавився, чи готові європейці вступати у війну, чи вже сьогодні нададуть Україні достатньо зброї, протиракетні системи, аби можна було оперативно перехоплювати ці ракети.

Бо коли вона впаде на вашій території – ви не будете знати, що робити. До них це починає доходити,

– додав Андрій Садовий.

Очільник Львова також розповів, що політики у Європі хибно вважають, що війна десь далеко, тоді як все це насправді відбувається прямо на кордоні. Проте Андрій Садовий переконаний, що з часом у Європі повністю усвідомлять ситуацію. Водночас він дорікнув союзникам, адже "кожна година зволікання коштує Україні сотню невинних життів".

Андрій Садовий наголосив, що зараз усі повинні подвоїти зусилля. Головна мета – колективний Захід має зрозуміти, що чим швидше Україна вижене ворога з країни, тим швидше буде мир.

Ми їх рятуємо, сьогодні ми боремося за свободу всіх людей, які хочуть бути вільними та незалежними,

– завершив Садовий.

Андрій Садовий про наслідки авіаудару на Львівщину: дивитися відео