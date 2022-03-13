За словами міністра оборони Олексія Резнікова, це є достатньою підставою для закриття неба над Україною.
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Резніков зазначив, що Росія напала на Міжнародний центр миротворчості та безпеки під Львовом, де працювали іноземні інструктори.
Це новий терористичний напад на мир і безпеку біля кордону ЄС – НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо,
– закликав очільник Міноборони України.
Що відомо про ракетний удар на ЛьвівщиніВранці 13 березня росіяни обстріляли Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині. Ракетний удар здійснили по одній з військових частин. Внаслідок обстрілу 9 людей загинули, ще 57 – отримали травми.
Після російського вторгнення на нашу територію Україна неодноразово просила НАТО закрити небо. Це фактично означає, що країни-члени НАТО повинні будуть збивати російські військові літаки та ракети, якими країна-агресорка обстрілює наші міста. Однак у НАТО не поспішають закривати небо над Україною, адже це означає залучення Альянсу у конфлікт.
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