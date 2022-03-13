За словами міністра оборони Олексія Резнікова, це є достатньою підставою для закриття неба над Україною.

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Резніков зазначив, що Росія напала на Міжнародний центр миротворчості та безпеки під Львовом, де працювали іноземні інструктори.

Це новий терористичний напад на мир і безпеку біля кордону ЄС – НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо,

– закликав очільник Міноборони України.

Що відомо про ракетний удар на Львівщині Вранці 13 березня росіяни обстріляли Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині. Ракетний удар Вранці 13 березня росіяни обстріляли Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині. Ракетний удар здійснили по одній з військових частин . Внаслідок обстрілу 9 людей загинули, ще 57 – отримали травми.

Після російського вторгнення на нашу територію Україна неодноразово просила НАТО закрити небо. Це фактично означає, що країни-члени НАТО повинні будуть збивати російські військові літаки та ракети, якими країна-агресорка обстрілює наші міста. Однак у НАТО не поспішають закривати небо над Україною, адже це означає залучення Альянсу у конфлікт.

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