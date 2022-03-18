Сегодня утром враг нанес удар по Подольскому району Киева, среди пострадавших – 4 детей. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Обратите внимание Как прошла эвакуация людей из Киевской области 17 марта
Кличко показал последствия обстрела в Подольском районе Киева
Враг продолжает атаковать столицу. Утром жилой квартал в Подольском районе обстрелян орками,
– заявил Кличко.
В результате обстрела:
- погиб один человек
- 19 человек пострадали, из них четверо – дети.
В районе жилого квартала повреждены 6 жилых домов, детсад и школа.
В настоящее время на месте работают спасатели и медики.
Жилой квартал после обстрела: смотрите видео
Вчера, 17 марта, в Киеве тоже была неспокойная ночь – оккупанты повредили две жилые многоэтажки в Дарницком районе.
Как эвакуировали людей из многоэтажки Киева после обстрела: смотрите видео