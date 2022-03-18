Вранці 18 березня ворог завдав удару по Подільському районі Києва, серед постраждалих – 4 дітей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зверніть увагу Як минула евакуація людей з Київської області 17 березня

Кличко показав наслідки обстрілу в Подільському районі Києва

Ворог продовжує атакувати столицю. Зранку житловий квартал у Подільському районі обстріляли орки,

– заявив Кличко.

Внаслідок обстрілу:

загинула одна людина

19 осіб постраждали, із них 4 – діти.

У районі житлового кварталу пошкоджено 6 житлових будинків, дитсадок та школа.

Наразі на місці працюють рятувальники та медики.

Житловий квартал після обстрілу: дивіться відео



Зауважимо, вчора, 17 березня, у Києві теж була неспокійна ніч: окупанти пошкодили дві житлові багатоповерхівки у Дарницькому районі.

До теми – як евакуювали людей з багатоповерхівки Києва після обстрілу: дивіться відео