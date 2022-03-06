10 дней и 5 часов Украина борется за весь мир: ситуация на позициях контролируемая

Украина уже 10 дней и 5 часов подряд держит оборону и отражает атаки врага. Российским оккупантам не удается уничтожить украинский народ.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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По его словам, украинские военные продолжают давать отпор врагу.

Российские оккупанты не смогли уничтожить нас, они не смогли сломить нас. И не смогут! Вооруженные силы Украины, тероборона, каждый доброволец, каждый гражданин Украины продолжает защищать нашу страну, наши жизни,

– написал министр.

Алексей Резинок отметил, что ситуация на позициях контролируемая. На определенных направлениях наши воины переходят в контратаки, враг теряет десятки единиц техники и убегает. Хотя Украина тоже имеет потери. "Но каждое имя, каждый наш Герой не будет забытым", – добавил он.

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