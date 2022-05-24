10% мариупольцев не проходят "фильтрационные" лагеря: советник мэра рассказал об их судьбе

Российские военные заставляют украинцев проходить "фильтрацию", когда те спасаются с временно оккупированных территорий.

Как происходит "фильтрация"

В последние дни россияне принудительно депортировали еще 257 украинцев, в том числе 30 детей. Сейчас их отправили в поселок Безымянное. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире общенационального марафона, передает 24 канал.

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Дальше, к сожалению, их ждет такая же участь, как и других людей, которых туда отправили раньше. То есть если они еще не прошли "фильтрационную" процедуру непосредственно в Мариуполе, то их сейчас это ждет. После этого их будут "эвакуировать" в Россию.

Оккупанты формируют группы, затем украинцев вывозят в Таганрог, а затем в определенные депрессивные регионы России,

– отметил советник мэра города.

Что происходит с теми, кто "не прошел"

Впрочем, "фильтрацию" проходят не все. По наблюдениям Андрющенко, не менее 10% людей, которые попадают на "фильтрационную" процедуру, ее не проходят.

"Их признают, скажем так, опасными для российского режима. А уже после этого происходит самое страшное. Того, кто не прошел "фильтрацию" арестовывают, дальше человек попадает в тюрьму или в Оленевку (это смягченный вариант концлагеря), или их везут в "Изоляция" (тюрьма пророссийских боевиков в Донецке – 24 канал). Возможно, такое "заведение" там не одно,

– отметил Андрющенко.

Что происходит в "фильтрационных" лагерях

Людмила Денисова ранее сообщала, что украинцы там подвергаются многочасовым допросам, российские военные проверяют их документы, телефоны, личные вещи, фотографируют и снимают отпечатки пальцев. Кроме того, они пытаются обнаружить государственных служащих, представителей ВСУ, СБУ, полиции.

Прошедшие "фильтрацию" получают соответствующую бумажку.

На границе с Россией людей также обыскивают, проверяют документы и вещи.

Допросы могут длиться несколько часов, а проводит их ФСБ. Аналогичные процедуры проходят и украинцы, пытающиеся уехать в другие страны через оккупированный Крым.

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