10 миллионов продуктовых наборов приобретут для украинцев из прифронтовых городов, – Шмигаль

Украина закупит 10 миллионов продуктовых наборов для граждан из городов в зонах боевых действий. В каждый из этих наборов будет входить 10 ключевых продуктов.

Об этом в своем обращении сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает 24 канал. Он отметил, что продуктовые наборы будут бесплатными.

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Некоторые продукты уже закуплены в полном объеме

На 100% закупили крупы, макаронные изделия, масло, молоко, сахар. Также продолжаем закупки консервов, зерна, хлебобулочных изделий, чая и кофе и прочего продовольствия,

– отметил Шмигаль.

Распределением продовольствия занимаются военные администрации. Продукты уже начали доставлять Укрпочта и Укрзализныця.

К работе возвращаются тысячи предприятий

Глава правительства отметил, что к работе уже возвращаются тысячи маленьких и крупных бизнесов по всей стране. Эти процессы стартовали преимущественно на этой неделе. Уже около 1,5 тысячи производственных предприятий подали заявки на релокацию: они хотят переехать из зоны боевых действий для продолжения работы.

Смотрите брифинг Дениса Шмыгаля: