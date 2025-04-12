Потешкин заменил в должности полковника Романа Дармограя, который до этого возглавлял бригаду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук председателя Коломыйской общины Богдана Станиславского.

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Что известно о новом командире 10 ОГШБр

В сообщении отмечается, что во время службы Владимир Потешкин руководил огнем бригадной артиллерии, организовывал артрозведку, координировал действия подразделений и обеспечивал точное и сокрушительное поражение врага. Боронить страну он с первых дней полномасштабного вторжения, с марта 2022 года.

Его решимость, профессионализм и преданность стали надежной опорой для боевых побратимов. Крайняя его должность перед назначением командиром - начальник штаба бригады,

– написал в фейсбуке Станиславский.

Владимир Потешкин / Фото в фейсбуке Богдана Станиславского

Военнослужащего неоднократно награждали высшими государственными наградами за проявленное мужество и профессионализм. Потешкин получал орден "За мужество" III степени и медаль "За военную службу Украине". Также он имеет звание "Герой Украины".

Напомним, что в конце февраля 2025 года посмертно получила звание "Герой Украины" Ирина Цыбух. Она была руководительницей экипажа добровольческого батальона "Госпитальеры", стала на защиту страны с началом полномасштабного вторжения.