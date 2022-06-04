10 оккупантов, гаубица, БТР и беспилотники: результаты охоты на врага на Юге

Продолжаются 101 сутки решительного сопротивления Украины российским оккупантам. Попытки врага закрепиться на Юге только увеличивают потери России в войне против нашего государства.

Так, в течение 4 июня, наши защитники и защитницы ликвидировали 10 российских захватчиков в регионе, а также нанесли российским оккупантам значительные потери в военной технике. Об этом сообщили в актуальном своде от оперативного командования "Юг".

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Результаты охоты на врага на Юге 4 июня

В ОК "Юг" рассказали, что по состоянию на 17:00 4 июня враг пытался осуществлять воздушную разведку в регионе с помощью беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и еще одного более "скромного" квадрокоптера. Оба вражеских БПЛА защитникам и защитницам на Юге удалось успешно уничтожить вместе с полученными ими разведданными.

Кроме того, в ночь на 4 июня, ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных Сил Украины во время выполнения огневых задач на Юге нашего государства ликвидировали :

10 русских оккупантов;

1 вражескую самоходную гаубицу типа "Мста-С";

1 модернизированный БТР-82А захватчик.

Свод оперативного командования "Юг" за 4 июня: смотрите видео

Общая ситуация на Юге

Российские кафиры продолжают обстреливать Николаевскую и Херсонскую области. По позициям наших защитников и защитниц в регионе и по гражданскому населению враг наносит удары по тяжелой ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня.

Под утро 4 июня кафиры нанесли коварный ракетный удар по Одесщине, попав в предприятие сельскохозяйственного сектора. Как следствие, разрушены складские помещения, повреждено оборудование и несколько автомобилей. Пожар, возникший в результате обстрела и охвативший площадь в 40 квадратных метров, спасатели оперативно ликвидировали. Два человека получили легкие травмы.

К слову, Черноморский флот россиян в акватории разместил 4 корабля и 1 подлодку , оснащенные 36 крылатыми ракетами и 5 больших десантных кораблей . В ОК "юг подчеркнули, что угрозы ракетных ударов с моря и высадка десанта из моря остаются актуальными.

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