В 10 раз больше, чем Зеленский: сколько глава НАПК Новиков заработал в 2021 году

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции озвучили зарплату своего главы. За 2021 год Александр Новиков заработал свыше 3 миллионов гривен.

За год ему начислили зарплату в размере 3 207 278,68 гривны. Такую информацию НАПК предоставило 24 каналу в ответ на информационный запрос.

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Отметим, что зарплата президента Зеленского – почти в 10 раз меньше. Глава государства за 2021 год заработал 336 тысяч гривен, из них больше 65 тысяч ушли на налоги и сборы.

Зарплата главы НАПК: подробнее

оплата по окладу – 815 614 гривны ;

; надбавка за выслугу лет – 404 182,31 гривны;

надбавка за интенсивность труда – 740 316,59 гривны;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 122 342,11 гривны;

премия месячная – 238 230,93 гривны.

Что известно об Александре Новикове

Согласно декларации Новикова , за 2020 год он заработал на посту главы НАПК почти вдвое меньше – 1,889 миллиона гривны.

Новикову – 39 лет. Он родом из города Сумы. Образование получил в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого, специальность – "правоведение". До 2012 года работал в органах прокуратуры на Сумщине. Затем – в отделе защиты финансово-экономических интересов государства ГПУ. Впоследствии, в 2014 году, переехал в Киев, где занял должность в отделе процессуального руководства досудебного расследования.

В декабре 2019 года победил в конкурсе на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Его кандидатуру поддержали все 6 членов конкурсной комиссии.

Что известно о Новикове: смотрите видео 24 канала