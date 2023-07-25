Статья 35 Конституции, определяющей свободу мировоззрения и вероисповедания, предусматривает, что никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством или отказаться от исполнения законов по мотивам религиозных убеждений, пишет 24 Канал.

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Как могут служить те, кому запрещено брать в руки оружие

В случае если исполнение воинской обязанности противоречит религиозным убеждениям гражданина, исполнение этой обязанности должно быть заменено альтернативной (невоенной) службой,

– предусматривает 35 статья Конституции.

Под альтернативной службой законодательство Украина понимает замену исполнения воинского долга, если его исполнение противоречит религиозным убеждениям гражданина. Его цель – выполнить долг перед обществом.

"Срок альтернативной службы в полтора раза превышает срок военной службы, установленный для солдат и сержантов, проходящих срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других созданных в соответствии с законами Украины военных формированиях", – говорится в законе об альтернативной службе.

Более того, во время действия военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения права граждан на прохождение альтернативной службы с указанием срока действия этих ограничений.

Однако издание "РБК-Украина" со ссылкой на специалиста советует:

написать соответствующее письмо в военкомат и попросить выполнять воинскую обязанность в форме альтернативной службы;

предоставить документ, подтверждающий принадлежность к определенной религиозной организации. Такое право имеют те, кто принадлежит к официальным и действующим, согласно законодательству Украины, религиозным организациям.

Далее такое лицо может быть назначено на небоевую должность. В частности, говорится о должности повара, водителя, инженера.

В Украине сейчас 10 религий, которые запрещают брать в руки оружие. В частности, такие ограничения имеют:

адвентисты-реформисты;

адвентисты седьмого дня;

евангельские христиане;

евангельские христиане-баптисты;

мученики;

свидетели Иеговы;

харизматические христианские церкви и церкви, приравненные к ним в соответствии с зарегистрированными уставами;

христиане веры евангельской и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам;

общество Сознания Кришны.

Обратите внимание! Во время действия военного положения могут призвать даже ограниченно пригодных. Однако они не могут проходить службу в определенных воинских частях – в ССО и десантно-штурмовых войсках. Следует заметить, что летом могут призвать тех, кто поступает в магистратуру, аспирантуру, докторантуру.