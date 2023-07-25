Стаття 35 Конституції, яка визначає свободу світогляду і віросповідання, передбачає, що ніхто не може бути звільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань, пише 24 Канал.

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Як можуть служити ті, кому заборонено брати в руки зброю

У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою,

– передбачає 35 стаття Конституції.

Під альтернативною службою законодавство України розуміє заміну виконання військового обов'язку, якщо його виконання суперечить релігійним переконанням громадянина. Його мета – виконати обов'язок перед суспільством.

"Строк альтернативної служби у півтора раза перевищує строк військової служби, встановлений для солдатів і сержантів, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях", – мовиться у законі про альтернативну службу.

Ба більше, під час дії воєнного чи надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження права громадян на проходження альтернативної служби із зазначенням строку дії цих обмежень.

Проте видання "РБК-Україна" з посиланням на фахівця радить:

написати відповідного листа до військкомату та попросити виконувати військовий обов'язок у формі альтернативної служби;

надати документ, який підтвердить приналежність до певної релігійної організації. Таке право мають ті, хто належить до офіційних і чинних, згідно із законодавством України, релігійних організацій.

Далі таку особу можуть призначити на небойову посаду. Зокрема, мовиться про посаду кухаря, водія, інженера.

В Україні наразі є 10 релігій, які забороняють брати до рук зброю. Зокрема, такі обмеження мають:

адвентисти-реформісти;

адвентисти сьомого дня;

євангельські християни;

євангельські християни-баптисти;

покутники;

свідки Єгови;

харизматичні християнські церкви та церкви, прирівняні до них відповідно до зареєстрованих статутів;

християни віри євангельської та церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами;

суспільство Свідомості Крішни.

Зверніть увагу! Під час дії воєнного стану можуть призвати навіть обмежено придатних. Проте вони не можуть проходити службу в певних військових частинах – у ССО та десантно-штурмових військах. Варто зауважити, що влітку можуть призвати тих, хто вступає в магістратуру, аспірантуру, докторантуру.