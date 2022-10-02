Страны, которые хорошо помнят ядовитые когти ru-империи, – Подоляк о поддержке Украины в НАТО

Через 48 часов после подписания Украиной заявки на членство в НАТО 10 стран Альянса поддержали наше государство. То есть треть блока уже высказалась за членство Украины.

Михаил Подоляк отметил, что большинство стран, уже заявивших о своей поддержке – это государства, которые не из разговоров знают, что такое "русский мир" и российский империализм.

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Подоляк поблагодарил союзников

Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия и Румыния – это страны, почувствовавшие на себе российский империализм и агрессию в прошлом веке. Например, СССР напал на Польшу через 2 недели после нападения Гитлера, затем оккупировал Балтийские страны, аннексировал части Румынии, а в 1968 году произошло вторжение российских войск в Чехословакию для подавления Пражской весны.

Михаил Подоляк выразил благодарность партнерам, которые поддерживают евроатлантические стремления Украины.

За 48 часов после подписания Владимиром Зеленским заявки на вступление в НАТО 10 стран блока поддержали членство Украины в Альянсе. В основном это страны, которые хорошо помнят ядовитые когти ru-империи. Спасибо союзникам за демонстрацию лидерства и ответственности. История творится сегодня,

– подчеркнул Подоляк.

Кто уже поддержал заявку Украины на вступление в НАТО

Президенты Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Чехии, Словакии, Румынии, Северной Македонии и Черногории 2 октября обнародовали совместное заявление, в котором осудили попытку аннексии Россией украинских территорий, поддержали вступление Украины в НАТО и призвали Альянс существенно увеличить помощь Украине.

Кроме того, заявка Украины на членство в НАТО была поддержана и в МИД Канады. В то же время в США не высказались конкретно по поводу заявки Украины, но глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что для членства необходим консенсус всех членов блока.

Свою позицию относительно украинской заявки еще не высказали:

Великобритания;

Бельгия;

Нидерланды;

Люксембург;

Дания;

Исландия;

Италия;

Норвегия;

Португалия;

Франция;

Турция;

Греция;

Германия;

Испания;

Венгрия;

Болгария;

Словения;

Албания;

Хорватия.

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