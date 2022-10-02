Страны, которые хорошо помнят ядовитые когти ru-империи, – Подоляк о поддержке Украины в НАТО
Источник:Михаил Подоляк
Через 48 часов после подписания Украиной заявки на членство в НАТО 10 стран Альянса поддержали наше государство. То есть треть блока уже высказалась за членство Украины.
Михаил Подоляк отметил, что большинство стран, уже заявивших о своей поддержке – это государства, которые не из разговоров знают, что такое "русский мир" и российский империализм.
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Подоляк поблагодарил союзников
Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия и Румыния – это страны, почувствовавшие на себе российский империализм и агрессию в прошлом веке. Например, СССР напал на Польшу через 2 недели после нападения Гитлера, затем оккупировал Балтийские страны, аннексировал части Румынии, а в 1968 году произошло вторжение российских войск в Чехословакию для подавления Пражской весны.
Михаил Подоляк выразил благодарность партнерам, которые поддерживают евроатлантические стремления Украины.
За 48 часов после подписания Владимиром Зеленским заявки на вступление в НАТО 10 стран блока поддержали членство Украины в Альянсе. В основном это страны, которые хорошо помнят ядовитые когти ru-империи. Спасибо союзникам за демонстрацию лидерства и ответственности. История творится сегодня,
– подчеркнул Подоляк.
Кто уже поддержал заявку Украины на вступление в НАТО
Президенты Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Чехии, Словакии, Румынии, Северной Македонии и Черногории 2 октября обнародовали совместное заявление, в котором осудили попытку аннексии Россией украинских территорий, поддержали вступление Украины в НАТО и призвали Альянс существенно увеличить помощь Украине.
Кроме того, заявка Украины на членство в НАТО была поддержана и в МИД Канады. В то же время в США не высказались конкретно по поводу заявки Украины, но глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что для членства необходим консенсус всех членов блока.
Свою позицию относительно украинской заявки еще не высказали:
- Великобритания;
- Бельгия;
- Нидерланды;
- Люксембург;
- Дания;
- Исландия;
- Италия;
- Норвегия;
- Португалия;
- Франция;
- Турция;
- Греция;
- Германия;
- Испания;
- Венгрия;
- Болгария;
- Словения;
- Албания;
- Хорватия.
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