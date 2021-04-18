В "пленках Вовка", которые стали скандальными, судьи Окружного адиминсуда Киева обсуждают с коллегами, какую сумму получат за определенное уголовное дело. Речь идет о взятке и других неправомерных действиях.

Об этом сказал журналист Дмитрий Гнап в своем видеоблоге "Право на правду". Он подчеркнул, что решение этого учреждения в соцсетях еще называют "правосудием с Окружной".

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Гнап рассказал, как на пленках Павел Вовк обсуждает с доверенным лицом продажу решения по делу за 30 тысяч. Известно, что 10 тысяч Вовк должен был забрать себе.

Вот так, 10 тысяч – на этом деле, 20 – на другом. Год за годом – наполнился сейф брата Павла Вовка миллионами евро. И это только тот сейф, который нашли,

– сказал журналист.

Важно! Юрия Зонтова, который является братом Павла Вовка, задержали 6 апреля 2021 года. У него и другого адвоката Юрия Донца нашли свыше 3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и даже 100 шекелей.

"Голос Павла Вовка на пленках откровенно говорит, что они с подчиненными занимаются "политической проституцией", – заявил Гнап.

Он отметил, что в "пленках Вовка" есть еще много интересных моментов.

Справка. Украинский президент Владимир Зеленский 13 апреля внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации ОАСК. Документ обозначен как неотложный.

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