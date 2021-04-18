10 тысяч на этом деле, 20 – на другом, – Гнап о махинациях брата Вовка
В "пленках Вовка", которые стали скандальными, судьи Окружного адиминсуда Киева обсуждают с коллегами, какую сумму получат за определенное уголовное дело. Речь идет о взятке и других неправомерных действиях.
Источник:24 канал
Об этом сказал журналист Дмитрий Гнап в своем видеоблоге "Право на правду". Он подчеркнул, что решение этого учреждения в соцсетях еще называют "правосудием с Окружной".
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Гнап рассказал, как на пленках Павел Вовк обсуждает с доверенным лицом продажу решения по делу за 30 тысяч. Известно, что 10 тысяч Вовк должен был забрать себе.
Вот так, 10 тысяч – на этом деле, 20 – на другом. Год за годом – наполнился сейф брата Павла Вовка миллионами евро. И это только тот сейф, который нашли,
– сказал журналист.
"Голос Павла Вовка на пленках откровенно говорит, что они с подчиненными занимаются "политической проституцией", – заявил Гнап.
Он отметил, что в "пленках Вовка" есть еще много интересных моментов.
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