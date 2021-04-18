У "плівках Вовка", які стали скандальними, судді Окружного адимінсуду Києва обговорюють з колегами, яку суму отримають за певну кримінальну справу. Мовиться про хабар та інші неправомірні дії.

Про це сказав журналіст Дмитро Гнап у своєму відеоблозі "Право на правду". Він наголосив, що рішення цієї установи в соцмережах ще називають "правосуддям з Окружної".

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Гнап розповів, як на плівках ймовірно Павло Вовк обговорює з довіреною особою продаж рішення у справі за 30 тисяч. Відомо, що 10 тисяч Вовк мав забрати собі.

Ось так, 10 тисяч – на цій справі, 20 – на іншій. Рік за роком – наповнився сейф брата Павла Вовка мільйонами євро. І це тільки той сейф, який знайшли,

– сказав журналіст.

Важливо! Юрія Зонтова, який є братом Павла Вовка, затримали 6 квітня 2021 року. У нього та іншого адвоката Юрія Дінця знайшли понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та навіть 100 шекелів.

"Голос Павла Вовка на плівках відверто говорить, що вони з підлеглими займаються "політичною проституцією", – заявив Гнап.

Він зауважив, що у "плівках Вовка" є ще багато цікавих моментів.

Довідка. Український президент Володимир Зеленський 13 квітня вніс до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію ОАСК. Документ позначений як невідкладний.

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