10 тисяч на цій справі, 20 – на іншій, – Гнап про махінації брата Вовка
У "плівках Вовка", які стали скандальними, судді Окружного адимінсуду Києва обговорюють з колегами, яку суму отримають за певну кримінальну справу. Мовиться про хабар та інші неправомірні дії.
Джерело:24 канал
Про це сказав журналіст Дмитро Гнап у своєму відеоблозі "Право на правду". Він наголосив, що рішення цієї установи в соцмережах ще називають "правосуддям з Окружної".
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Гнап розповів, як на плівках ймовірно Павло Вовк обговорює з довіреною особою продаж рішення у справі за 30 тисяч. Відомо, що 10 тисяч Вовк мав забрати собі.
Ось так, 10 тисяч – на цій справі, 20 – на іншій. Рік за роком – наповнився сейф брата Павла Вовка мільйонами євро. І це тільки той сейф, який знайшли,
– сказав журналіст.
"Голос Павла Вовка на плівках відверто говорить, що вони з підлеглими займаються "політичною проституцією", – заявив Гнап.
Він зауважив, що у "плівках Вовка" є ще багато цікавих моментів.
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