Нарешті це сталося – Окружний адміністративний суд Києва, який став уособленням продажності українського правосуддя, буде ліквідовано. Законопроєкт про його ліквідацію президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради.

Звісно, були очікування, що це станеться набагато раніше. Наприклад, ще у 2019 році, коли НАБУ опублікувало першу серію так званих плівок Вовка.

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На плівках голова ОАСКу Павло Вовк обговорює зі своїми підлеглими відкриття і закриття справ за гроші, блокування суддівської переатестації, і навіть узурпацію владних повноважень.

Однак знадобилося ще 2 роки і кілька гучних скандалів, щоб на Банковій нарешті наважилися розігнати це "вовче лігво" в Окружному адмінсуді.

Очевидно, останньою краплею стало нещодавнє затримання детективами НАБУ брата Павла Вовка і знайдені у нього в сейфі мільйони євро та гривень готівкою, а ще навіть 100 ізраїльських шекелів на додачу.

Довідка. Правоохор онці затримали Юрія Зонтова, який є братом Вовка, 6 квітня 2021 року. Разом з ним затримали й колегу Юрія Донця. В адвокатів знайшли багато готівки. Мовиться про понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та навіть 100 шекелів.

"Вовчі сльози"

У відповідь на президентський законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва, на сайті цього суду з'явилося звернення, яке в соцмережах вже охрестили "вовчими сльозами".

У цьому зверненні судді Окружного адмінсуду "щиро не розуміють", за що їх вирішили розігнати. Вони клянуться-божаться, що начебто чесно і непідкупно служили українському народу, боронили закон і справедливість.



Павло Вовк / Фото ОАСК

Вважають, що недовіра до суддів ОАСКу "викликана тим, що суди щоденно перебувають під тиском негативної інформаційної кампанії в засобах масової інформації".

Так он воно що! Виявляється, це все кляті журналісти нібито очорнили честь і репутацію цих хранителів закону.

Розумієте? Тобто, не тотальне хабарництво стало причиною падіння довіри до них. І не скандальні та неправосудні рішення. І не маєтки, люксові машини та валізи з грішми підірвали репутацію українських суддів. Ні! У всьому, виявляється, винні медіа, які розповідають людям правду про буття та побут вітчизняних суддів.

Друга серія про Вовка

На щастя, детективи НАБУ нещодавно опублікували другу частину так званих "плівок Вовка", на яких голова Окружного адмінсуду Києва сам відверто розповідає своїм підлеглим про те, чим вони там в суді займаються.

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Чесно визнають, чому рішення цієї установи в соцмережах ще називають "правосуддям з Окружної". Голос Павла Вовка на плівках відверто говорить, що вони з підлеглими займаються "політичною проституцією".

Після таких відвертих зізнань голови Окружного адмінсуду Києва, тут навіть журналісти зі своїми викривальними матеріалами не потрібні.

На згаданому аудіозаписі є ще кілька цікавих моментів. Тим, що наші суди перетворилися на супермаркети, де рішення часто продають і купують – вже нікого не здивуєш.

Однак варто послухати, як голос Павла Вовка обговорює з довіреною особою продаж рішення у справі за 30 тисяч. З них 10 – забере собі.

На розгляді в Окружному адмінсуді Києва перебуває 45 тисяч справ.

Ось так, 10 тисяч – на цій справі, 20 – на іншій. Рік за роком – наповнився сейф брата Павла Вовка мільйонами євро.

І це тільки той сейф, який знайшли. Скільки їх всього – це ще доведеться з'ясувати детективам НАБУ.

Вовк і його друзі готові йти на кримінал

Однак якби ж судді цього суду лише брали хабарі за винесення рішень. На цих аудіозаписах з'ясувалося, що Вовк і компанія заради того, щоб їх не відірвали від годівниці, готові йти на тяжкий кримінал.

Зокрема, його заступник – скандально відомий суддя Євгеній Аблов – домовлявся про те, щоб зірвати засідання Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, на якому його мають звільняти з посади. Для цього планували подзвонити і повідомити про замінування будівлі.

Що відомо про Аблова

Суддя Аблов, який хоче замовити фальшиве замінування – це той самий суддя, який колись дозволив "Беркуту" штурмувати Майдан. Він і за те рішення не поніс покарання. І за багато інших. І того разу, після псевдомінування, теж залишився на посаді.



Євгеній Аблов / Фото slidstvo.info

Відтак, впевнені у власній безкарності та у тому, що завжди зможуть зі всіма домовитись і "порєшать", а з ким не домовляться – того залякають, Павло Вовк та його колеги на цих записах доходять до межі нахабства.

Вони оголосили, що влада змінюється, а їхній суд стоятиме вічно, як символ і опора продажного українського судочинства.

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Суд ліквідують, якщо нардепи підтримають ініціативу

Законопроєкт Володимира Зеленського про ліквідацію цього "вовчого лігва" незабаром підтримають народні депутати, чим поставлять крапку у цій багаторічній ганьбі вітчизняного правосуддя.

Тепер головне, аби всі члени цієї вовчої зграї не потрапили в інші суди за переводом, а були звільнені з вовчим білетом, а ще краще – понесли заслужене покарання за роки знущання з правосуддя і незаконне збагачення.