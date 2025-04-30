Многие шаги новой администрации были направлены именно на это противостояние. Введение тарифов заложило основу дальнейших действий. Больше 24 Каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

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На какие страны было сосредоточено внимание Трампа

За этот период произошел кардинальный разворот внешнеполитического внимания США в сторону Азии. Все последующие действия Белого дома – от попыток замирить Россию с Украиной до идеи вывода войск из Ближнего Востока и даже из Европы – отражали желание сосредоточить ресурсы именно на азиатском направлении. И хотя нельзя исключать непредвиденных обстоятельств, новая администрация четко заявила о своем намерении перестроить политику соответствующим образом.

Эти 100 дней были нужны для того, чтобы заложить основу масштабной политической и экономической перестройки. Введение тарифов было лишь первым этапом. В дальнейшем их планируют адаптировать и калибровать, чтобы сделать эти меры максимально эффективными против Китая.

Трамп прежде всего стремится сократить государственный аппарат и расходы,

– отметил Ярослав Божко.

То есть американский лидер хочет уменьшить роль государства в экономике и государственные расходы. Это вполне соответствует предыдущим республиканским администрациям, а теперь – нынешней и Трампу. Именно на лозунгах бизнесовой Америки он одержал победу на выборах.

Тарифные меры против Китая и других стран не были источником дохода – скорее это был инструмент давления. Более того, на начальном этапе они могли создать трудности для американских компаний, в частности из-за необходимости менять производственные цепочки и подрядчиков.

Все источники финансирования находятся в США, то есть уменьшение роли государства в жизни американского общества. Это типичная динамика американской политики: демократы обычно увеличивают роль государства, расходы, расширяют социальные программы, централизуют управление. В то же время республиканцы, приходя к власти, все сокращают. В таком тандеме США живут уже около 30 лет.