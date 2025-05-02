Пожалуй, больше всего о результатах Трампа скажет его рейтинг. Как отметила 24 Каналу политолог-американистка Александра Филиппенко, сейчас он составляет примерно 39%.

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Какие главные достижения и неудачи Трампа

Такой довольно низкий рейтинг является вызовом для Трампа и одновременно главным итогом его политики за 100 дней. Как бы много красивых заявлений не озвучивал американский лидер, но результатов деятельности очень мало. Это подтверждают опросы.

Учитывая это, активизируются демократы. Они начинают активнее критиковать президента, особенно за его внутреннюю политику.

Конечно, можно хвалить Трампа за его миграционную политику. Действительно на 99% закрыта южная граница. Это настоящее достижение, его нельзя недооценивать,

– сказала Александра Филиппенко.

Кроме этого, трудно сказать о других победах. Но если во внутренней политике Трамп имеет хоть какие-то достижения, то во внешней – ситуация еще сложнее. Четко зафиксировано, что 60% людей уверены в неправильности его действий. Это очень плохой показатель.

Очевидно, что у него ничего не получается с Украиной, Россией, не складываются отношения с Европой. Также нет результатов на Ближнем Востоке и в противостоянии с Китаем, который является главным оппонентом США,

– добавила политолог-американистка.

Интересно, что вместе с Трампом во время его выступления по случаю 100 дней президентства была губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер. Ее называют потенциальным кандидатом от демократов на президентских выборах в 2028 году. Для Трампа это своеобразная внутренняя победа, потому что показывает, что демократы якобы готовы его поддерживать и действовать совместно.

К слову, вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что администрация Трампа еще 100 дней будет продолжать переговоры с Украиной и Россией. Там отметили, что пока позиции сторон очень разные, но Соединенные Штаты будут работать "над их сближением".