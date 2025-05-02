Мабуть, найбільше про результати Трампа скаже його рейтинг. Як зауважила 24 Каналу політолог-американістка Олександра Філіппенко, зараз він становить приблизно 39%.

До теми 100 днів катастрофи та бездарності: як Трамп веде Америку до тиранії та нової Великої депресії

Які головні досягнення та невдачі Трампа

Такий доволі низький рейтинг є викликом для Трампа й водночас головним підсумком його політики за 100 днів. Як би багато красивих заяв не озвучував американський лідер, але результатів діяльності дуже мало. Це підтверджують опитування.

З огляду на це, активізуються демократи. Вони починають активніше критикувати президента, особливо за його внутрішню політику.

Звісно, можна хвалити Трампа за його міграційну політику. Справді на 99% закритий південний кордон. Це справжнє досягнення, його не можна недооцінювати,

– сказала Олександра Філіппенко.

Окрім цього, важко сказати про інші перемоги. Але якщо у внутрішній політиці Трамп має хоч якісь досягнення, то у зовнішній – ситуація ще складніша. Чітко зафіксовано, що 60% людей впевнені у неправильності його дій. Це дуже поганий показник.

Очевидно, що у нього нічого не виходить з Україною, Росією, не складаються відносини з Європою. Також немає результатів на Близькому Сході та в протистоянні з Китаєм, який є головним опонентом США,

– додала політолог-американістка.

Цікаво, що разом з Трампом під час його виступу з нагоди 100 днів президентства була губернаторка штату Мічиган Гретхен Вітмер. Її називають потенційним кандидатом від демократів на президентських виборах у 2028 році. Для Трампа це своєрідна внутрішня перемога, бо показує, що демократи нібито готові його підтримувати й діяти спільно.

До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що адміністрація Трампа ще 100 днів продовжуватиме перемовини з Україною та Росією. Там відзначили, що поки позиції сторін дуже різні, але Сполучені Штати працюватимуть "над їхнім зближенням".