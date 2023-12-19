100 FPV-дронов братья Кличко передали защитникам Авдеевки, где ведутся ожесточенные бои

Виталий и Владимир Кличко передали 100 дронов 47 бригаде, которая обороняет Авдеевку. Еще несколько партий беспилотников в пути.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

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"Получили 100 FPV-дронов, которые заказали вместе с братом. Приобрел их Володя. Сегодня "птички" прибыли в Киев и уже отправляются в 47 бригаду под Авдеевку. Ребята их там очень ждут", – заявил Виталий Кличко.

Он также отметил, что вскоре должны прибыть следующие партии беспилотников, которые приобрели братья Кличко для ВСУ.

"Мы ждем еще несколько заказанных следующих партий БПЛА", – подчеркнул Кличко.

Братья Кличко передали защитникам Авдеевки 100 FPV-дронов: смотрите видео

Мэр Киева также сообщил, что из 7 миллиардов гривен, которые были предусмотрены в столичном бюджете в 2023 году на поддержку ВСУ, более миллиарда выделено именно на дроны.

Что касается помощи столичной громады – в 2023-м Киев выделил из бюджета города на запросы ВСУ для приобретения дронов свыше 1 миллиарда гривен,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Как ранее сообщил Виталий Кличко, в 2023 году Киев направил на помощь защитникам 10% бюджета города.