100 ящиков с боеприпасами: силовики обнаружили большой схрон в Киевской области

Силовики продолжают несение службы в освобожденных населенных пунктах Киевщины. Оккупанты оставили там немало оружия и боеприпасов.

Кроме того, возможна работа диверсионно-разведывательных групп. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Украины.

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Силовики обнаружили большой схрон на Киевщине

Так, за прошедшие сутки в селе Королевцы в Киевской области военнослужащие Национальной гвардии Украины обнаружили место, где российские войска создали склад с боеприпасами.

На месте было найдено около 100 ящиков со снарядами 125 калибра.

Силовики обнаружили большой схрон на Киевщине / Фото с телеграма МВД Украины

Снаряды 125 калибра / Фото с телеграма МВД Украины

В МВД отметили, что патрулирование осуществляется и в других населенных пунктах. Граждане должны соблюдать все меры безопасности и комендантские часы, чтобы гвардейцы могли обезопасить эти населенные пункты и защитить жителей.

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