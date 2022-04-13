100 ящиков с боеприпасами: силовики обнаружили большой схрон в Киевской области
Источник:телеграм МВД Украины
Силовики продолжают несение службы в освобожденных населенных пунктах Киевщины. Оккупанты оставили там немало оружия и боеприпасов.
Кроме того, возможна работа диверсионно-разведывательных групп. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Украины.
Главное Оккупанты блокируют эвакуацию, ВСУ уничтожили почти 20 тысяч россиян: главное за 49 день войны
Силовики обнаружили большой схрон на Киевщине
Так, за прошедшие сутки в селе Королевцы в Киевской области военнослужащие Национальной гвардии Украины обнаружили место, где российские войска создали склад с боеприпасами.
На месте было найдено около 100 ящиков со снарядами 125 калибра.
Силовики обнаружили большой схрон на Киевщине / Фото с телеграма МВД Украины
Снаряды 125 калибра / Фото с телеграма МВД Украины
В МВД отметили, что патрулирование осуществляется и в других населенных пунктах. Граждане должны соблюдать все меры безопасности и комендантские часы, чтобы гвардейцы могли обезопасить эти населенные пункты и защитить жителей.
Обратите внимание – ВСУ уничтожили состав оккупантов с боеприпасами в Новоайдаре: смотрите видео