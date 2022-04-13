Крім того, можлива робота диверсійно-розвідувальних груп. На цьому наголосили в Міністерстві внутрішніх справ України.

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Силовики виявили великий схрон на Київщині

Так, за минулу добу в селі Королівці у Київській області військовослужбовці Національної гвардії України виявили місце, де російські війська створили склад з боєприпасами.

На місці було знайдено близько 100 ящиків зі снарядами 125-го калібру.



Силовики виявили великий схрон на Київщині / Фото з телеграму МВС України



Снаряди 125-го калібру / Фото з телеграму МВС України

В МВС зазначили, що патрулювання здійснюється й в інших населених пунктах. Громадяни повинні дотримуватися усіх заходів безпеки та комендантської години, щоб гвардійці мали змогу убезпечити ці населені пункти та захистити жителів.

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