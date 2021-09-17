100 лучших факультетов Украины: Forbes подготовил рейтинг из 10 направлений

Журнал Forbes опубликовал список 100 лучших факультетов Украины. За основу взято 10 самых популярных направлений – право, социальные и гуманитарные науки, экономика, точные и естественные науки, медицина, компьютерные науки и IT, менеджмент, промышленность, бизнес-образование.

Именно в Киеве, Львове и Харькове расположены 90% лучших факультетов Украины, 95% – часть государственных университетов. Несмотря на это ситуация меняется в пользу частных УВО к примеру первого в стране частного политехнического университета в Мариуполе. Метинвест запланировал его открытие на 2022 год.

Одной из наиболее популярных среди абитуриентов остается юридическая специальность. Иван Шемелинец, эксперт фонда DEJURE считает главной причиной такой популярности – гиперболизированную престижность. В то же время уровень выпускников все меньше устраивает работодателей.

Маси Найем, партнер юридической компании Miller, говорит, что

Стоит акцентировать внимание на практических занятиях, а не на воспитании "общих юристов",

– поделился партнер юридической компании Miller Маси Найем.

Факультет социологии Харьковского национального университета в рейтинге Forbes занял первое место по социальным наукам.

Благодаря достаточной базовой подготовке лучших социологов готовят в Могилянке, Харьковском и Киевском Национальных университетах, считают эксперты.

Среди гуманитарных факультетов выше всего оценили Институт филологии КНУ. Специалисты утверждают, что люди с гуманитарным образованием прекрасно находят себя в IT‑сфере, HR.

Мы больше всего ценим гуманитариев из НаУКМА и КНУ,

– рассказал основатель PR-агентства Newsfront Владимир Дягтярев.

Несмотря на большую конкуренцию за лучших выпускников экономических факультетов только растет, многие работодатели жалуются на снижение уровня подготовки специалистов. Частым является явление выезда украинских специалистов за границу.

Экономфак КНУ им. Тараса Шевченко стал лидером экономрейтинга, а наибольшая конкуренция за бюджетное место – на факультете международной экономики и менеджмента КНЭУ им. Вадима Гетьмана.

Под рассмотрение экспертов попались и факультеты точных наук.

Мы 25 лет стараемся держать фундаментальный физико-технический уровень. Я не слышал, чтобы наши студенты, которые хорошо учились, не могли найти работы, – рассказал Алексей Новиков, научный руководитель Физико-технического института КПИ им. Игоря Сикорского.

Как рассказывают в Институте высоких технологий (ИВТ) КНУ ім. Тараса Шевченко, специалисты естественных наук очень ценятся, а особенно те, кто стажировался за рубежом. Среди более 300 студентов института, почти десяток ежегодно едут на учебу или стажировку в зарубежные вузы.

Первое место среди медицинских факультетов занял факультет биомедицинской инженерии КПИ. Как рассказывает декан Виталий Максименко, в его лабораториях разрабатываются методы экспресс‑диагностики онкологических заболеваний. 10% студентов факультета – иностранцы, при среднем для украинских вузов показателе 3%.

По рейтингу факультетов компьютерных наук и IT, специалисты отмечают: даже если взял вместе лучшие украинские университеты, то они не в состоянии подготовить столько специалистов, сколько требует рынок. Весомым фактором является еще выезд на работу за границу.

Основанный 52 года назад факультет КНУ работает на пределе возможностей: чтобы набирать больше студентов, нужны новые корпуса и преподаватели. Из-за этого выпускники вместо научной карьеры выбирают работу в IT или собственный бизнес. Например, по данным DOU.UA средняя зарплата разработчика в Украине составляет 2 500 долларов.

Менеджеров-специалистов готовят почти во всех вузах: от Львовского политеха и Национального авиационного университета в список 10 лучших вошли аж по два факультета, которые учат управленческой деятельности.

Хотя существует проблема: большинство преподавателей менеджмента в государственных вузах не имеют опыта управления реальным бизнесом. Однако у украинских школ менеджмента есть и светлая сторона – нетворкинг.

Специалисты отмечают, что в Украине формируются новые образовательные возможности в промышленной деятельности для будущих машиностроителей.

В компании Метинвест Рината Ахметова уже озвучили свои амбициозные планы – открытие в 2022 году в Мариуполе горно‑металлургического университета.

Учебные программы будут ориентированы на конкретные запросы украинского бизнеса,

– заявляет ректор "Метинвест‑Политехники" Александр Поважный.

Бизнес-образование

Эксперты Forbes посвятили этому направлению отдельную номинацию и определяли пятерку лучших бизнес‑школ, среди которых – Киевская школа экономики (KSE) – единственный в Украине экономический факультет "западного типа".

Киево‑Могилянская бизнес‑школа (kmbs) – функционирует при государственном университете и является единственной в этом роде. Учреждение готовит лидеров трансформационных процессов, специалистов в сфере безопасности и обороны.

Международный институт менеджмента (MIM‑Kyiv) став первой бизнес‑школой УССР, уже в следующем году выпустил первых магистров бизнес‑администрирования.

Львовская бизнес‑школа (LvBS) Украинского католического университета – единственное учреждение в нашей стране, где введено бизнес‑программы в сферах технологий и HR.

Международный институт бизнеса (IIB) предлагает международные программы по маркетинговому образованию и управлению производством.