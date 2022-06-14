О важности тяжелого вооружения в войне

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он подчеркнул, что не помнит ни одного конфликта, в котором метрика победы была бы столь очевидной и прозрачной количественно.

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По словам Пионтковского, 100 HIMARS на поле боя – это победа , это подтвердит любой военный эксперт.

"Эта война показала, сколь важен уровень артиллерии и ракетных систем залпового огня", - говорит он.

Пионтковский заверил, что гаубицы улучшили состояние украинской армии, но не изменили ее кардинально.

Ключ к победе в руках той коалиции, которую собрали в Рамштайне. И дело не в количестве участвующих стран, а в количестве оружия, которое предоставят, в тех же HIMARS,

– объяснил он.

О позиции Италии, Германии и Франции

Пионтковский считает, что Италия, Германия и Франция делают все во избежание сценария победы Украины.

В чем же состоит их цель, с которой они едут в Киев? Пионтковский надеется, что они будут выброшены из столицы Украины. По его мнению, первым пунктом в их заявлениях будет то, что погибают люди, надо прекращать это .

То есть, они предложат, чтобы страны (Украина и Россия) разошлись на тех границах, которые достигнуты сегодня. То есть, кроме Донбасса и Крыма, это еще сегодня Херсонская и Запорожская области,

– отметил публицист.

По его словам, вторым пунктом их плана является то, что Россия и Украина вступают в двусторонние переговоры о спорных территориях. Это откровенно капитулянтский план.

Пионтковский добавил, что на днях Столтенберг повторил слова Кириенко о том, что "мы надеемся и хотим достичь мира, не допустить расширения новых стран", и о том, что Украине придется согласиться на какие-то территориальные уступки.

100 штук HIMARS на поле боя – это победа, – Пионтковский



Ранее Андрей Пионтковский отмечал, что Франция, Германия и Италия в войне России и Украины больше болеют за государство-агрессорку , а победы Украины откровенно боятся.

Отметим, что Брюно Кассанель – первый советник посла Франции в Украине – 13 июня анонсировал визит Эммануэля Макрона в Киев . Через несколько часов Кассанель опроверг собственное сообщение.