100 тыс евро и 40 тыс долларов: россиянин попытался вывезти из Украины большое количество валюты
Источник:Госпогранслужба
Гражданин России хотел пересечь границу с Румынией. Впрочем, мужчина забыл задекларировать большую сумму денег, с которой хотел покинуть территорию Украины.
Гражданины России пытались пересечь государственную границу Украины через пункт пропуска "Солотвино". Мужчина не рассчитал, что гражданство страны-агрессора не освобождает его от декларирования денег, с которыми он путешествует.
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Конфискация денег
Пограничники решили осмотреть Land Rover, в котором ехал россиянин. И не зря: как оказалось, с собой у него был немалый запас валютной наличности.
В ходе обыска пограничники изъяли 110 тысяч евро и 40 тысяч долларов США. Таможенники изъяли незадекларированные деньги в установленном порядке.
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