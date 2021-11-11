100 тысяч пачек на 1 миллион гривен: СБУ ликвидировала канал контрабанды сигарет в ЕС
Источник:СБУ
В Черновицкой области СБУ ликвидировала преступную группу, которая подпольно делала контрафактные сигареты. Дельцы переправляли продукцию в Европейский Союз.
Мероприятия по разоблачению незаконной деятельности проводили сотрудники Службы безопасности совместно со следователями Нацполиции. Процессуальное руководство по делам осуществляла областная прокуратура.
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100 тысяч пачек на 1 миллион гривен
Ежемесячно дельцы производили свыше 100 тысяч пачек контрафактных сигарет на почти 1 миллион гривен,
– сообщили правоохранители.
По предварительным данным следствия, нелегальный бизнес организовали четверо местных жителей. Подпольный цех они обустроили в гараже одного из участников в Вижницком районе.
Сырье для производства контрафакта дельцы закупали через сеть Интернет, а готовый товар сбывали местным контрабандистам для дальнейшей переправки за границу.
Правоохранители провели обыски у дельцов
Сотрудники Службы безопасности провели серию обысков по местам подпольного производства и адресам проживания злоумышленников. Там правоохранители обнаружили:
- оборудование и материалы для изготовления сигарет и их упаковки;
- большие объемы сырья и готовой контрафактной продукции;
- черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.
СБУ ликвидировала канал контрабанды сигарет в ЕС / Фото службы безопасности