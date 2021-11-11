100 тысяч пачек на 1 миллион гривен: СБУ ликвидировала канал контрабанды сигарет в ЕС

В Черновицкой области СБУ ликвидировала преступную группу, которая подпольно делала контрафактные сигареты. Дельцы переправляли продукцию в Европейский Союз.

Мероприятия по разоблачению незаконной деятельности проводили сотрудники Службы безопасности совместно со следователями Нацполиции. Процессуальное руководство по делам осуществляла областная прокуратура.

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100 тысяч пачек на 1 миллион гривен

Ежемесячно дельцы производили свыше 100 тысяч пачек контрафактных сигарет на почти 1 миллион гривен,

– сообщили правоохранители.

По предварительным данным следствия, нелегальный бизнес организовали четверо местных жителей. Подпольный цех они обустроили в гараже одного из участников в Вижницком районе.

Сырье для производства контрафакта дельцы закупали через сеть Интернет, а готовый товар сбывали местным контрабандистам для дальнейшей переправки за границу.

Правоохранители провели обыски у дельцов

Сотрудники Службы безопасности провели серию обысков по местам подпольного производства и адресам проживания злоумышленников. Там правоохранители обнаружили:

оборудование и материалы для изготовления сигарет и их упаковки;

большие объемы сырья и готовой контрафактной продукции;

черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

Следователи открыли уголовное производство по двум статьям УК Украины – 199 и 204.

СБУ ликвидировала канал контрабанды сигарет в ЕС / Фото службы безопасности