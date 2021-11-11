Заходи з викриття незаконної діяльності проводили співробітники Служби безпеки спільно зі слідчими Нацполіції. Процесуальне керівництво у справ здійснювала обласна прокуратура.

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100 тисяч пачок на 1 мільйон гривень

Щомісяця ділки виробляли понад 100 тисяч пачок контрафактних цигарок на майже 1 мільйон гривень,

– повідомили правоохоронці.

За попередніми даними слідства, нелегальний бізнес організували четверо місцевих жителів. Підпільний цех вони облаштували в гаражі одного з учасників у Вижницькому районі.

Сировину для виробництва контрафакту ділки закуповували через мережу Інтернет, а готовий товар збували місцевим контрабандистам для подальшого переправлення за кордон.

Правоохоронці провели обшуки у ділків

Співробітники Служби безпеки провели серію обшуків за місцями підпільного виробництва та адресами проживання зловмисників. Там правоохоронці виявили:

обладнання і матеріали для виготовлення цигарок та їх пакування;

великі обсяги сировини та готової контрафактної продукції;

чорнові записи із доказами протиправної діяльності.

Зверніть увагу! Слідчі відкрили кримінальне провадження двома статтями КК України – 199 і 204.

СБУ ліквідувала канал контрабанди цигарок до ЄС / Фото Служби безпеки