Загальна вартість вилученого озброєння – приблизно 1 мільярд гривень, а вага перевищує 500 тонн. Воно перебувало під арештом, оскільки було визнане речовимм доказама у провадженнях СБУ.

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Чому цей випадок – унікальний

Враховуючи російську агресію проти України, слідчі запропонували передати арсенал українським військовим. Вони підготували клопотання, а у Міноборони погодилися прийняти майно на баланс. Врешті, суд та уряд санкціонував передачу. Це – перший такий випадок в історії України.

Що саме вилучила раніше СБУ:

зброю (гранатомети);

боєприпаси (міни та постріли до гранатометів);

вибухові речовини (тротил);

36 ракет 5В27Д (входять до складу ЗРК "Печора") й супутнє обладнання;

складові до вогнепальної нарізної зброї;

двигуни та комплектуючі до авіаційної техніки;

комплектуючі до бронетанкової техніки, зенітно-ракетних комплексів та систем залпового вогню;

фосфорні та соляні кислоти.

Озброєння, яке вилучила українська спецслужба / Фото СБУ

Майно накопичували в Україні російські компанії

Слідство встановило, що російські державні компанії використовували територію України для транзиту товарів військового призначення. Вони накопичували їх у межах країни, при чому – як технічне майно загального вжитку. Для чого – поки що невідомо.

За цим фактом СБУ вже відкрила кримінальне провадження. У відомстві зауважили, що документів про легальне ввезення та зберігання військової продукції не було. Там сподіваються, що нове озброєння значно посилить стан бойової готовності ЗСУ.