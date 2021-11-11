Загальна вартість вилученого озброєння – приблизно 1 мільярд гривень, а вага перевищує 500 тонн. Воно перебувало під арештом, оскільки було визнане речовимм доказама у провадженнях СБУ.
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Чому цей випадок – унікальний
Враховуючи російську агресію проти України, слідчі запропонували передати арсенал українським військовим. Вони підготували клопотання, а у Міноборони погодилися прийняти майно на баланс. Врешті, суд та уряд санкціонував передачу. Це – перший такий випадок в історії України.
Що саме вилучила раніше СБУ:
- зброю (гранатомети);
- боєприпаси (міни та постріли до гранатометів);
- вибухові речовини (тротил);
- 36 ракет 5В27Д (входять до складу ЗРК "Печора") й супутнє обладнання;
- складові до вогнепальної нарізної зброї;
- двигуни та комплектуючі до авіаційної техніки;
- комплектуючі до бронетанкової техніки, зенітно-ракетних комплексів та систем залпового вогню;
- фосфорні та соляні кислоти.
Озброєння, яке вилучила українська спецслужба / Фото СБУ
Майно накопичували в Україні російські компанії
Слідство встановило, що російські державні компанії використовували територію України для транзиту товарів військового призначення. Вони накопичували їх у межах країни, при чому – як технічне майно загального вжитку. Для чого – поки що невідомо.
За цим фактом СБУ вже відкрила кримінальне провадження. У відомстві зауважили, що документів про легальне ввезення та зберігання військової продукції не було. Там сподіваються, що нове озброєння значно посилить стан бойової готовності ЗСУ.