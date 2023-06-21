Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. Заживление электросети произошло довольно быстро. Отключения произошли в 10:40, появился свет уже в 11:20.

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Обновление. По состоянию на 11:20 в области отменены экстренные отключения.

"Все потребители со светом", – подчеркнули в ДТЭК.

Где именно нет света

В ДТЭК добавили, что аварийные отключения света в части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов Киева.

Кроме того, в ДТЭК впоследствии сообщили, что происходят экстренные отключения в Бучанском районе.

Причина отключения

По данным ДТЭК, отключения применяются из-за системной аварии в энергосистеме. Отмечают, что о времени возобновления электроснабжения будет сообщено дополнительно.

"На сетях НЭК "Укрэнерго" возникла аварийная ситуация. По Киеву отключены 100 тысяч потребителей", – йшлось у повідомленні КГГА.

В результате отключений света задерживается движение транспорта.

"На ряде маршрутов электротранспорта столицы временно задерживается движение из-за отсутствия напряжения контактной сети", – сообщили в КГГА.