Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Заживлення електромережі відбулось досить швидко. Відключення стались о 10:40, з'явилось світло уже о 11:20.
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Оновлення. Станом на 11:20 в області скасовані екстрені відключення.
"Всі споживачі зі світлом", – наголосили в ДТЕК.
Де саме не було світла
У ДТЕК додали, що аварійні відключення світла у частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подольського районів Києва.
Крім того, у ДТЕК згодом повідомили, що відбуваються екстренні відключення у Бучанському районі.
Причина відключень
За даними ДТЕК, відключення застосовуються через системну аварію в енергосистемі. Зазначають, що про час відновлення електропостачання повідомлять додатково.
"На мережах НЕК "Укренерго" виникла аварійна ситуація. По Києву відключено 100 тисяч споживачів", – йшлось у повідомленні КМДА.
Унаслідок відключень світла затримується рух транспорту.
"На низці маршрутів електротранспорту столиці тимчасово затримується рух через відсутність напруги контактної мережі", – повідомили в КМДА.