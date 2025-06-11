Безумные деньги: могут ли россияне производить ежедневно почти тысячу "Шахедов"

В западных СМИ предполагают, что Россия может запускать за сутки 1000 "Шахедов". Такое средство поражения имеет существенное психологическое воздействие на население и наносит значительный материальный ущерб. Поэтому Москва делает ставку на этот вид вооружения.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в разговоре с 24 Каналом отметил, что необходимо оценивать ситуацию с точки зрения здравого смысла. Он привел цифры и объяснил, почему информацию об изготовлении 1000 дронов-камикадзе стоит подвергать сомнению.

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Вывод следует делать из реальных подсчетов

В свое время Россия построила завод и наметила цель производить 6 тысяч "Шахедов" в год, то есть 500 единиц ежемесячно. Противник в 2024 году выпустил 9 тысяч таких беспилотников, в это число может входить определенное количество дронов-обманок.

Это 750 в месяц. Допустим, что россияне немного увеличили объем. Но это не те цифры, о которых мы слышим сейчас, о 500 – 1000 в день,

– отметил Шарп.

В свое время, со слов военного обозревателя, Иран продавал "Шахед – 136" россиянам за 153 тысячи долларов. Если предположить, что они подешевели, было усовершенствовано массовое их производство и стоимость одной единицы составляет 100 тысяч, то значит 10 БПЛА стоят 1 миллион долларов. 1000 в день – это 100 миллионов долларов.

"Кому-то может прийти в голову, что кто-то будет производить ежедневно БПЛА на 100 миллионов, а ежемесячно на 3 миллиарда, а в год на 39 миллиардов? Это за гранью абсурда. Даже если разделить на два (500 единиц в день), то это невозможно. Только если бы Россия сделала это приоритетом, но ведь это бешеные деньги", – подчеркнул Шарп.

Эти подсчеты без учета авиационных расходов, ведь должно осуществляться обслуживание перед полетом, нужно беспилотники еще и транспортировать. Чем их больше, тем больше места они занимают, а склад с ними надо охранять. Наконец, если страна хочет производить БПЛА в таких огромных объемах, то надо расширять персонал, не могут это делать 20 работников.

"А если увеличивать штат, то соответственно возрастут расходы. Поэтому к таким сообщениям надо относиться с холодной головой. Никто не будет производить на десятки миллиардов долларов "Шахеды", это невозможно технически и не потянуть финансово", – считает военный обозреватель.

Однако большое их количество в арсенале России есть, определенный рост в изготовлении "Шахедов", по убеждению Шарпа, будет. Кроме того, есть немалый объем дронов-обманок, менее дальнобойных, более дешевых, которые все вместе представляют серьезную угрозу, которая, с его слов, вероятно будет увеличиваться.

Какие проблемы есть по противодействию "Шахедам"

Для противодействия таким беспилотникам нужен комплекс эффективных и недорогих средств, потому что этих дронов много. С эффективностью, как заметил военный обозреватель, существует проблема, потому что обычно или средства эти в ограниченном количестве, или очень дорого стоят.

"Например, реактивные снаряды с лазерным наведением применены украинцами с земли, довольно эффективное средство, но оно имеет незначительный радиус. Чтобы поразить "Шахед", надо быть близко к нему, буквально под ним или немного сбоку. Это частично панацея, но таких средств должно быть множество. Сейчас это невозможно", – объяснил Шарп.

Если применить истребитель и показать ему, где "Шахед", он может приблизиться и уничтожить его этой системой. Такое средство на самолете эффективнее, чем на наземной установке. Сбивать дистанционно с истребителей "Шахед" можно, но есть проблема на подходе.

Очень далеко нельзя, потому что самолет рискует быть сбитым российскими воздушными силами или ПВО. Если сбивать БПЛА на большой дальности, то это предполагает использование дорогих ракет "воздух – воздух". Их мало и они стоят больших денег, не изготавливаются в огромных объемах,

– подытожил Шарп.

Отметим, что главный редактор Defence Express Олег Катков высказал свое видение относительно того, реально ли России производить "Шахедов" столько, чтобы запускать их по тысяче ежедневно. Он рассказал, что противник масштабировал производство дронов-камикадзе и сейчас их изготавливают на предприятиях "Алабуга" и "Купол".