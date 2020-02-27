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      10 миллионов: в Кабмине возмущены "заоблачной и необоснованной" зарплатой главы Укргидроэнерго

      - Читати новину українською
      Игорь Сирота – руководитель Укргидроэнерго / Укргидроэнерго

      Руководитель Укргидроэнерго Игорь Сирота получил 10 миллионов гривен зарплат и премий за 2019 год. На это обратили внимание в Минекоэнерго и напомнили, что президент Зеленский поручил Кабмину урегулировать ситуацию с оплатой труда топ-чиновников государственных предприятий.

      Пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды (Минекоэнерго) на официальном сайте сообщила, что руководителю ЧАО "Укргидроэнерго" за 2019 выплатили более 10 миллионов гривен зарплат и премий. 

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      В министерстве отметили, что эта сумма в долларовом эквиваленте выше, чем зарплата за год у президента США Дональда Трампа.

      Причем зарплата руководителя Укргидроэнерго Игоря Сироты "с июля 2019 выросла более чем в три раза". 

      Минекоэнерго также в сообщении намекает, что такая ситуация сложилась из-за контракта, который заключил с Сиротой Наблюдательный совет, "созданный летом 2019 еще предыдущим правительством" – правительством Гройсмана.

      Впрочем, в министерстве не объяснили, почему обратили на это внимание только сейчас. Но отметили, что не согласны с такой ситуацией и "считают недопустимым начисление и выплату заоблачных и безосновательных денежных вознаграждений, в то врем как прожиточный минимум в стране на 1 января 2020 составляет 2027 гривен".

      извлечение
      Выдержка из ответа Укргидроэнерго на запрос министра Оржеля, главы Минекоэнерго

      В сообщении пресс-службы министерства напомнили, что "Зеленский поручил Кабмину урегулировать ситуацию с премиями и надбавками топ-чиновников государственных предприятий.

      Укргидроэнерго – входит в 15 крупнейших государственных предприятий в Украине. В составе компании – 10 станций на реках Днепр и Днестр: Киевская ГЭС, Киевская ГАЭС, Каневская ГЭС, Кременчугская ГЭС, Среднеднепровская ГЭС, Днепровская ГЭС-1, Днепровская ГЭС-2, Каховская ГЭС, Днестровская ГЭС и Днестровская ГАЭС. Эти компании производят электроэнергию для энергосистемы Украины. 

      Действительно, 5 февраля премьер-министр Гончарук сообщил, что правительство приняло решение об ограничении заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти. Такой была реакция правительства на слова президента Зеленского, который 17 января объяснял главе Кабмина, что зарплаты министров должны быть "нормальными". 

      Зарплаты топ-чиновников государственных предприятий активно обсуждать в обществе начали после того, как 11 января стало известно, что в финансовом плане Укрпочты зарплату ее директора Смелянского в 2020 году запланировали на уровне 1 миллиона 866 тысяч 808 гривен в месяц.

      Зарплата
      Для сравнения – средняя зарплата украинцев в декабре 2019 / Инфографика 24 канала

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Министерство энергетики и защиты окружающей среды Деньги Зарплата
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