10 мільйонів: в уряді обурені через "захмарну і безпідставну" зарплату керівника Укргідроенерго

Керівник Укргідроенерго Ігор Сирота отримав 10 мільйонів гривень зарплати та премій за 2019 рік. На це звернули увагу в Мінекоенерго та нагадали, що президент Зеленський доручив Кабміну врегулювати ситуацію з оплатою праці топ-чиновників державних підприємств.

Пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля (Мінекоенерго) на офіційному сайті повідомила, що керівнику ПрАТ "Укргідроенерго" за 2019 рік виплатили понад 10 мільйонів гривень зарплати та премій.

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В міністерстві наголосили, що ця сума в доларовому еквіваленті є вищою, ніж зарплата за рік у президента США Дональда Трампа.

Причому зарплата керівника Укргідроенерго Ігоря Сироти "з липня 2019 року зросла більше, ніж в три рази".

Мінекоенерго також у повідомленні натякає, що така ситуація склалася через контракт, який уклала з Сиротою Наглядова рада, "створена влітку 2019 року ще попереднім урядом" – урядом Гройсмана.

Утім, у міністерстві не пояснили, чому звернули на це увагу лише тепер. Але наголосили, що не погоджуються з такою ситуацією та "вважають неприпустимим нарахування та виплату захмарних і безпідставних грошових винагород у той час, коли прожитковий мінімум в країні станом на 1 січня 2020 року становить 2027 гривень".



Витяг із відповіді Укргідроенерго на запит міністра Оржеля, голови Мінекоенерго

У повідомленні пресслужби міністерства нагадали, що "Зеленський доручив Кабміну врегулювати ситуацію з преміями та надбавками топ-чиновників державних підприємств.

Укргідроенерго – входить до 15 найбільших державних підприємств в Україні. У складі компанії – 10 станцій на річках Дніпро та Дністер: Київська ГЕС, Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська ГЕС-1, Дніпровська ГЕС-2, Каховська ГЕС, Дністровська ГЕС та Дністровська ГАЕС. Ці компанії виробляють електроенергію для енергосистеми України.

Дійсно, 5 лютого прем'єр-міністр Гончарук повідомив, що уряд ухвалив рішення щодо обмеження заробітної платні та премій керівникам органів виконавчої влади. Такою була реакція уряду на слова президента Зеленського, який 17 січня пояснював голові Кабміну, що зарплати міністрів мають бути "нормальними".

Зарплати топ-чиновників державних підприємств активно обговорювати у суспільстві почали після того, як 11 січня стало відомо, що у фінансовому плані Укрпошти зарплату її директора Смілянського у 2020 році запланували на рівні 1 мільйона 866 тисяч 808 гривень на місяць.



Для порівняння – середня зарплата українця у грудні 2019 / Інфографіка 24 каналу

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