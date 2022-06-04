ВСУ продвигаются в Херсонской области: основное за 101 день войны

По состоянию на 4 июня в Украине продолжаются 101-е сутки полномасштабной войны с Россией. Наши воины мужественно дают отпор оккупантам и делают нашу страну на шаг ближе к победе.

О главных событиях 101 дня полномасштабной войны читайте в материале 24 канала.

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05:58 Михаил Подоляк заявил, что как только Украина получит необходимое количество оружия от партнеров, ход войны изменится. Ведь тогда ВСУ пойдут в интенсивное контрнаступление, а у россиян не останется никаких шансов.

05:34 Во время ночной воздушной тревоги жители Одессы услышали звуки взрывов. Громко было уже через 20 минут после того, как включили сирены. Официальной информации о случившемся пока нет.

05:03 Представитель Украины в ООН Сергей Дворник заявил, что финальным аккордом войны должен стать трибунал для президента России Владимира Путина и других чиновников государства-агрессора. Дипломат подчеркнул, что через 100 дней боевых действий всем стало ясно, что война завершится поражением Москвы.

04:44 Дмитрий Кулеба заявил, что Украина могла бы возобновить торговый путь из Одесского порта, чтобы экспортировать заблокированное зерно. Однако этим может воспользоваться российская армия и напасть на Одессу. Решение проблемы ищут вместе с ООН и партнерами.

03:07 Сопротивление украинцев на временно оккупированных территориях Юга такое мощное, что оккупационная "власть" опасается за собственную жизнь. Гауляйтерам приходится передвигаться с большим количеством охраны, в бронежилетах и бронированных машинах.

Через сутки на этом направлении наши воины уничтожили:

19 захватчиков,

гаубицу "Мста-Б",

4 крылатые ракеты,

3 самоходных орудия "Гиацинт-С",

состав боеприпасов.

03:02 За прошедшие сутки Воздушные силы ВСУ трижды атаковали российских оккупантов в Херсонской области. Нашим воинам удалось уничтожить 19 российских военных, нанеся удар по их скоплению под Ивановкой и в районах Солдатского и Давидового Брода.

00:57 В Одессе во время воздушной тревоги несколько местных жителей устроили фейерверк. Этих неудачных шутников уже задержали патрульные полицейские.

00:15 За 100 дней войны украинская ударная авиация совершила более тысячи авианалетов по вражеским колоннам, скоплению техники и личного состава и логистическим центрам. Наши штурмовики и бомбардировщики уничтожили сотни единиц техники, переправы, пункты поставки горюче-смазочных материалов, живую силу и другие важные объекты.

00:01 Алексей Арестович сообщил, что в Херсонской области Вооруженные Силы Украины продвинулись на 8 километров. Оккупанты пытаются выбить их с позиций, но тщетно. В области продолжаются активные боевые действия.