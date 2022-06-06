Успехи артиллерии на Юге, ликвидация российского генерала: основное за 103-й день войны

Украинские защитники и защитницы уже 103-й день продолжают героическую борьбу против российских оккупантов. Наши воины наносят захватчику немалые потери.

Мы стали еще на шаг ближе к вожделенной победе. О главных событиях 103 дня полномасштабной войны читайте в материале 24 канала.

Украинская артиллерия на Юге "сняла с учета" вражеский ЗРК "ТОР М1" и 3 склада боеприпасов

06:30 В Институте изучения войны отмечают несколько успешных контратаков, которые провели украинские военные. В частности, речь идет о Луганщине и ее областном центре Северодонецка. Эксперты говорят, что это может свидетельствовать об ослаблении русской армии. Россияне будут усиливать давление на Луганщине, так что у них будут появляться слабые места в других регионах.

05:16 В ВСУ подтвердили гибель российского генерала Романа Кутузова под Попасной. Генерал-майор был командующим корпусом войск республики донецких боевиков.

04:15 В Черном море враги держат 1 корабль и 1 субмарину, которые являются носителями ракет. Также в акватории находятся еще несколько десантных кораблей.

04:03 Брат Мустафы Найема Маси Найем получил тяжелое ранение в голову на фронте. Мужчину прооперировали в Днепре. Его состояние до сих пор остается тяжелым, следующие несколько суток будут решающими.

03:24 На Юге украинская артиллерия поработала над враждебными позициями. Украинские воины уничтожили российский ЗРК, самоходную гаубицу, РСЗО и кучу другой техники.

02:05 В Грузии состоялся масштабный "Забег за Украину", участие в котором приняли сотни человек. Каждый из участников, чтобы стартовать, заплатил деньги. Эти средства пойдут на помощь украинцам.

Большая акция в поддержку Украины / Фото Teona Tskhomelidze

01:01 Глава государства Владимир Зеленский обнародовал свое ночное обращение из Запорожья, где находился с рабочей поездкой. Также Зеленский посетил фронтовые Соледарь и Лисичанск. Он рассказал, что поддержал военных и наградил некоторых из них.

Также была важна встреча с мариупольцами, которые выехали из разрушенного города. Зеленский заметил: большинство семей без мужчин – они или воюют, или в плену до сих пор, или погибли.

Смотрите обращение президента Украины:

00:02 Президент Владимир Зеленский направил на рассмотрение Кабмина петицию о запрете фейерверков и пиротехники. Ее зарегистрировали еще до начала полномасштабной войны – в декабре 2021 года. Президент согласился, что, кроме травматической опасности, каждый выстрел салюта в военное время влечет за собой стресс у многих людей.