Взрывы в Днепре и успехи украинской авиации в Херсонской области: основное за 107 день войны

Уже 107 дней Украина противоборствует полномасштабной российской агрессии. Наши воины продолжают давать отпор русским оккупантам.

24 канал собрал основные события, случившиеся на войне 10 июня. О самом важном и актуальном – читайте дальше.

Смертная казнь для 3 защитников-иностранцев, ВСУ отбили штурм возле Тошковки: основное за 106 день

05:26 В американском Институте исследования войны считают, что россиянам будет тяжело взять Славянск. Все потому, что им мешает река Северский Донец.

04:07 В Минагрополитики сообщили, что Украина потеряла 25% пахотных земель. Поэтому урожай в 2023 году может быть на 35% меньше, чем обычно.

03:57 В восточных и южных областях Украины объявили воздушную тревогу. Впоследствии в Днепре услышали звук, похожий на взрыв, а в сети опубликовали фото, на котором виден дым в небе. Официально власти еще не комментировали это.

03:51 На оккупированные территории Запорожья прибывают боевики из квазиреспублик Донбасса. Они должны заменить военных Росгвардии, которые находились в области 2 месяца. Задача российских муртадов – терроризировать мирное население.

02:36 В Харькове из-за российских обстрелов исчезла телевизионная речь. Украинским специалистам удалось его восстановить всего за день. Поэтому теперь горожане имеют доступ к правдивой информации о ситуации в стране.

02:04 Жители Николаева услышали звуки взрывов. Воздушной тревоги в городе нет. Что случилось неизвестно.

01:21 За сутки украинская авиация атаковала вражеские позиции сразу в 5 населенных пунктах Херсонской области. ВСУ удалось ликвидировать 33 российских кафиров, РСЗО "Град", несколько единиц бронированной техники, 3 склада боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов.

00:52 Владимир Зеленский подвел итоги последних суток на фронте. Глава государства подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины держат города Донбасса, которые россияне считают своими основными целями. Кроме того, в Запорожской области нашим воинам удалось сорвать вражеские планы.

00:02 В водоеме в Херсоне нашли тело убитого бойца терробороны Виталия Лапчука. В конце марта его вместе с женой и сыном похитили российские кафиры. Впоследствии женщину с ребенком отпустили, а военного оставили.

00:00 Президент Владимир Зеленский провел совещание с правительством по поводу будущего Украины. На нем чиновники договорились создать специальные программы грантов для малого и среднего бизнеса, стимулировать развитие сектора безопасности государства во всех возможных аспектах, а также привлекать инвестиции в Украину.