Из-за непогоды более 100 городов и сел остались без света: в каких областях

По состоянию на утро 29 мая без электроснабжения в Украине остались 108 населенных пунктов. Системы автоматической защиты линий электропередач из-за сильных порывов ветра и грозы сработали в 5 областях.
К восстановлению электроснабжения во всех населенных пунктах, пострадавших в результате непогоды, привлекли бригады облэнерго.
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Более 100 населенных пунктов без света
Утром 29 мая 108 населенных пунктов остаются без света. Из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, грозы) там сработали системы автоматической защиты ЛЭП.
Света нет в селах и городах 5 областей:
- Киевской – 44 населенных пунктов,
- Черниговской – 22,
- Черкасской – 15,
- Кировоградской – 14,
- Житомирской – 13.
Ухудшение погоды в Украине
- Погода в Украине 29 и 30 мая ощутимо ухудшится. На всей территории страны пройдут дожди и грозы.
- Кроме того, страну накроет шквальный ветер, он будет разгоняться до 15 – 20 метров в секунду.
- Температура воздуха будет колебаться от +16 до + 26 градусов.
- Уже с 31 мая погода улучшится, осадки отступят с большинства территорий.