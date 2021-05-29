До відновлення електропостачання у всіх населених пунктах, які постраждали внаслідок негоди, залучили бригади обленерго.

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Понад 100 населених пунктів – без світла

Вранці 29 травня 108 населених пунктів залишаються без світла. Через несприятливі погодні умови (сильний вітер, грози) там спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.

Світла немає у селах і містах 5 областей:

Київської – 44 населених пунктів,

Чернігівської – 22,

Черкаської – 15,

Кіровоградської – 14,

Житомирської – 13.

Погіршення погоди в Україні