До відновлення електропостачання у всіх населених пунктах, які постраждали внаслідок негоди, залучили бригади обленерго.
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Понад 100 населених пунктів – без світла
Вранці 29 травня 108 населених пунктів залишаються без світла. Через несприятливі погодні умови (сильний вітер, грози) там спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.
Світла немає у селах і містах 5 областей:
- Київської – 44 населених пунктів,
- Чернігівської – 22,
- Черкаської – 15,
- Кіровоградської – 14,
- Житомирської – 13.
Погіршення погоди в Україні
- Погода в Україні 29 і 30 травня відчутно погіршиться. На всій території країни пройдуть дощі та грози.
- Крім того, країну накриє шквальний вітер, він розганятиметься до 15 – 20 метрів за секунду.
- Температура повітря коливатиметься від +16 до +26 градусів.
- Вже з 31 травня погода покращиться, опади відступлять з більшості територій.