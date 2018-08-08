18:22
8 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 14°C
  • четверг
    27°C 19°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    29°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Судный день Патриарха Кирилла. Российский Диснейленд
Вєсті Кремля
21:17, 7 августа
Вести.UA. Где пропал Порошенко. Ляшко готов стать братом Добкина
Вєсті.UA
19:29, 7 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

10 лет назад Грузия защищалась украинским оружием, – экс-министр обороны

261 Читати новину українською
10 лет назад началась российско-грузинская война
10 лет назад началась российско-грузинская война / Getty images

Министр обороны Украины в 2007-2009 годах Юрий Ехануров рассказал, какой была украинская помощь при российском вторжении в Грузию в августе 2008 года.

Ехануров вспоминает, что 8 августа 2008 года был на Прикарпатье, где военные подразделения ликвидировали последствия мощного наводнения.

Читайте также: Миф разрушен: как изменилась Грузия после нападения России 10 лет назад

"На днях смотрел на фотографию во Франковске, и там я стою на берегу одной из рек, где мы должны были построить мост быстро, и говорю с министром обороны Грузии. Мы очень искали связь, наконец удалось. Спрашивал его о том, что там происходит, какая ситуация. Мне показалось, что он был растерян и это было достаточно неожиданно для него", – рассказал экс-министр обороны Украины в комментарии "Радио Свобода".

Он напомнил, что у Украины всегда были крепкие отношения с Грузией, поэтому не помочь мы просто не могли.

У Украины всегда были сильные позиции отношений с Грузией, и помощь, которую Украина предоставила техникой своего времени, позволила сделать цену этой агрессии слишком высокой для России,
– считает Ехануров.

Украина, по его словам, тоже вынесла важный урок из этой войны.

"Мы увидели, что украинское оружие, которое Украина предоставила Грузии, оно сработало, и в первую очередь противовоздушная оборона. Во-вторых, мы увидели, насколько велика сила русской армии, когда они берут большой численностью, как всегда", – констатировал экс глава Минобороны.

Еще раньше тогдашний президент Грузии Михей Саакашвили отмечал, что в первые дни российско-грузинской войны сдержать агрессора без помощи от Украины было бы гораздо сложнее.

Читайте также: 10 лет назад российская агрессивная машина раскрыла свою истинную сущность, – Порошенко

В Украине мы готовили своих военных специалистов, Украина нам предоставила ПВО, которое было критически важным в первые дни вторжения – они не смогли получить преимущество в первые дни, Украина нам дала системы "Бук" и "Оса", несколько боевых комплектов к каждой системе, и благодаря им мы сбили 12 российских бомбардировщиков, включая стратегический бомбардировщик Ту-22, которых никто до этого не сбивал,
– вспоминал Саакашвили в 2016-м в очередную годовщину начала российского вторжения в Грузию.

Что такое российско-грузинская война?7 августа 2008 года началась российско-грузинская война. Российские регулярные войска вторглись в Грузию, пересекая границу страны через Рокский тоннель. Из-за мощных обстрелов со стороны осетинских сепаратистов и российских военных вечером 7 августа грузинские войска вошли в Цхинвали и начали там спецоперацию. Российская армия незаконно вторглась в Грузию минимум на 19-20 часов раньше начала грузинской операции. Официально Москва до сих пор заявляет, что ее военные зашли в Грузию только 8 августа, после того, как Тбилиси начал военную операцию в Цхинвальском регионе.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Оружие Украина – Россия война Новости Грузии Юрий Єхануров
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Наше предсказание сбылось, – Саакашвили о планах Путина
сегодня, 15:27 Наше предсказание сбылось, – Саакашвили о планах Путина
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Турция приходит в себя после попытки переворота: задержан военный советник Эрдогана
 17 июля 2016 , 18:39 1
Наличный курс валют 12 декабря: гривна стремительно падает
 12 декабря 2017 , 19:20
Топ-новости: "Барселона" совершила безумнейший камбэк в истории ЛЧ, Гусев определился с направлением продолжения карьеры
 9 марта 2017 , 07:30
Самый дорогой игрок мира толкнул журналистку в бассейн, – видео
 10 июля 2017 , 11:31
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук