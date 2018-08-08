10 лет назад Грузия защищалась украинским оружием, – экс-министр обороны

Министр обороны Украины в 2007-2009 годах Юрий Ехануров рассказал, какой была украинская помощь при российском вторжении в Грузию в августе 2008 года.

Ехануров вспоминает, что 8 августа 2008 года был на Прикарпатье, где военные подразделения ликвидировали последствия мощного наводнения.

Читайте также: Миф разрушен: как изменилась Грузия после нападения России 10 лет назад

"На днях смотрел на фотографию во Франковске, и там я стою на берегу одной из рек, где мы должны были построить мост быстро, и говорю с министром обороны Грузии. Мы очень искали связь, наконец удалось. Спрашивал его о том, что там происходит, какая ситуация. Мне показалось, что он был растерян и это было достаточно неожиданно для него", – рассказал экс-министр обороны Украины в комментарии "Радио Свобода".



Он напомнил, что у Украины всегда были крепкие отношения с Грузией, поэтому не помочь мы просто не могли.

У Украины всегда были сильные позиции отношений с Грузией, и помощь, которую Украина предоставила техникой своего времени, позволила сделать цену этой агрессии слишком высокой для России,

– считает Ехануров.

Украина, по его словам, тоже вынесла важный урок из этой войны.



"Мы увидели, что украинское оружие, которое Украина предоставила Грузии, оно сработало, и в первую очередь противовоздушная оборона. Во-вторых, мы увидели, насколько велика сила русской армии, когда они берут большой численностью, как всегда", – констатировал экс глава Минобороны.



Еще раньше тогдашний президент Грузии Михей Саакашвили отмечал, что в первые дни российско-грузинской войны сдержать агрессора без помощи от Украины было бы гораздо сложнее.

Читайте также: 10 лет назад российская агрессивная машина раскрыла свою истинную сущность, – Порошенко

В Украине мы готовили своих военных специалистов, Украина нам предоставила ПВО, которое было критически важным в первые дни вторжения – они не смогли получить преимущество в первые дни, Украина нам дала системы "Бук" и "Оса", несколько боевых комплектов к каждой системе, и благодаря им мы сбили 12 российских бомбардировщиков, включая стратегический бомбардировщик Ту-22, которых никто до этого не сбивал,

– вспоминал Саакашвили в 2016-м в очередную годовщину начала российского вторжения в Грузию.

Что такое российско-грузинская война?7 августа 2008 года началась российско-грузинская война. Российские регулярные войска вторглись в Грузию, пересекая границу страны через Рокский тоннель. Из-за мощных обстрелов со стороны осетинских сепаратистов и российских военных вечером 7 августа грузинские войска вошли в Цхинвали и начали там спецоперацию. Российская армия незаконно вторглась в Грузию минимум на 19-20 часов раньше начала грузинской операции. Официально Москва до сих пор заявляет, что ее военные зашли в Грузию только 8 августа, после того, как Тбилиси начал военную операцию в Цхинвальском регионе.