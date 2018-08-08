10 років тому Грузія захищалась українською зброєю, – екс-міністр оборони

Міністр оборони України у 2007-2009 роках Юрій Єхануров розповів, якою була українська допомога під час російського вторгнення у Грузію у серпні 2008 року.

Єхануров згадує, що 8 серпня 2008 року був Прикарпатті, де військові підрозділи ліквідовували наслідки потужної повені.

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"Днями дивився на фотографію у Франківську, і там я стою на березі однієї з річок, де ми мали побудувати міст швидко, і розмовляю із міністром оборони Грузії. Ми дуже шукали зв’язок, нарешті вдалося. Питав його про те, що там відбувається, яка ситуація. Мені здалося, що він був розгублений і що це було досить неочікувано для нього", – розповів екс-міністр оборони України в коментарі "Радіо Свобода".

Він нагадав, що в України завжди були міцні відносини з Грузією, тому не допомогти ми просто не могли.

В України були завжди традиційно сильні позиції відносин з Грузією, і допомога, яку Україна надала технікою свого часу, дала можливості зробити ціну цієї агресії занадто високою для Росії,

– переконаний Єхануров.

Україна, за його словами, теж винесла важливий урок з цієї війни.

"Ми побачили, що українська зброя, яку Україна надала Грузії, вона спрацювала, і в першу чергу протиповітряна оборона. По-друге, ми побачили, наскільки велика потуга російської армії, коли вони беруть великою чисельністю, як завжди", – констатував екс-глава Міноборони.

Ще раніше тодішній президент Грузії Міхеї Саакашвілі наголошував, що у перші дні російсько-грузинської війни стримати агресора без допомоги від України було б набагато складніше.

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В Україні ми готували своїх військових спеціалістів, Україна нам надала ППО, яке було критично важливим у перші дні вторгнення – вони не змогли отримати перевагу в перші дні, Україна нам дала системи "Бук" і "Оса", декілька бойових комплектів до кожної системи, і завдяки ним ми збили 12 російських бомбардувальників, включно зі стратегічним бомбардувальником Ту-22, яких ніхто до цього не збивав,

– згадував Саакашвілі у 2016-му в чергову річницю початку російського вторгнення у Грузію.

Що таке російсько-грузинська війна?7 серпня 2008 року розпочалася російсько-грузинська війна. Російські регулярні війська вторглися у Грузію, перетнувши кордон країни через Рокський тунель. Через потужні обстріли з боку осетинських сепаратистів та російських військових увечері 7 серпня грузинські війська увійшли до Цхінвалі і почали там спецоперацію. Російська армія незаконно вторглася до Грузії щонайменше на 19-20 годин раніше від початку грузинської операції. Офіційно Москва досі заявляє, що її військові зайшли в Грузію лише 8 серпня, після того, як Тбілісі розпочав військову операцію в Цхінвальському регіоні.