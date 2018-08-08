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Миф разрушен: как изменилась Грузия после нападения России 10 лет назад

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Как российско-грузинская война изменила Грузию
Как российско-грузинская война изменила Грузию / Фото из открытых источников

10 лет назад началась российско-грузинская война, которая привела к оккупации Осетии и Южной Абхазии.

Журналисты издания Civil.ge расспросили нескольких грузинских экспертов о том, как война с РФ повлияла на дальнейшее развитие и стратегию Грузии.

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Так, по словам профессора Тбилисского государственного университета Корнели Какачия, после августовской войны в Грузии все поняли, что какая-то эпоха закончилась. Завершилась в том смысле, что если у какой-то части общества и были иллюзии относительно сосуществования с Россией и мысли о том, что РФ не сделала бы такого шага в отношении Грузии, то этот миф был разрушен.

После вооруженного конфликта сближение Грузии с Западом, в том числе, с НАТО и ЕС, стало безальтернативным, и этот процесс сыграл роль катализатора. То есть, до этого Грузия всегда стремилась к евроатлантическим структурам, но после войны процесс стал необратимым, и этот процесс требует определенного времени, чтобы прийти к своему логическому завершению,
– прокомментировал ученый.

"Российско-грузинская война в 2008 году является кульминацией тяжелой цепи трагических событий в развитии грузинского государства, что привело к оккупации двух неотъемлемых регионов Грузии: Абхазии и Цхинвальского региона. У нас есть сотни тысяч беженцев и вынужденно перемещенных лиц, мы тратим огромные ресурсы (как материальные, так и дипломатические) на борьбу с последствиями войны, и у нас ограниченная сфера развития, как, например, примирение обществ, разделенных войной. Однако августовская война стала лишь кульминацией в цепи исторических событий", – рассказывает профессор Кавказского международного университета Эка Акобия.

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По его мнению, главным барьером на пути развития Грузии является неготовность и невозможность северного соседа, российского государства, стать полноценным членом содружества европейских государств, главной предпосылкой которого является принятие европейских ценностей. Эти ценности хорошо расписаны в Хельсинкском заключительном акте, и Россия сегодня нарушает большинство принципов этого важнейшего политического документа. Она не уважает суверенные границы другого государства и грубо нарушает их. Считает, что маленькие государства не имеют права на независимый выбор. Это очень анахроничная и незаконная политика, уверен эксперт.

Как отметил директор Международной школы изучения вопросов Кавказа Гиа Нодия, война главным образом повлияла на отношение Грузии к сепаратистским регионам. До войны к каждому правительству существовало своеобразное требование – сделать урегулирование вопроса Абхазии и Цхинвальского приоритетным. Обещание Михеила Саакашвили о том, что он решил бы эту проблему в условиях своей власти, было очевидной ошибкой, считает аналитик. После войны, особенно, после признания Россией Абхазии и Цхинвальского региона в качестве независимых государств, стало понятно, что эти регионы находятся под эффективным контролем России, и что если не произойдет ничего важного, Россия не отзовет свое решение. Вместе с тем Грузия не может поступиться своими территориями, но и ничего не может сделать для их возвращения.

"Стратегическое терпение" – это стало новой реальностью – население Грузии не ожидает никаких изменений от своего правительства в этом направлении. Разница между политикой Саакашвили после войны 2008 года и "Грузинской мечты" по этому вопросу (реинтеграции Абхазии и Южной Осетии – "24") имеет сугубо риторический характер", – объясняет Нодия.

(...) Оккупация остается дамокловым мечом над нашей головой. Российская военная база в 40 км от столицы – это очень серьезная проблема для безопасности страны. Это наша главная проблема, от которой исходят и другие проблемы. В частности, все это затрудняет реальное развитие и возможности Грузии. Ограничивает наши возможности маневрирования, это пугает некоторые страны наших союзников в НАТО. Они более скептически смотрят на наши перспективы, чем смотрели до войны, и все это дает огромное преимущество россиянам. Когда в Грузии стоят российские войска, это очень серьезный и важный сигнал для наших союзников,
– предостерегает руководитель магистерских программ по международным отношениям Института общественных дел Грузии Торнике Шарашенидзе.

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Как началась российско-грузинская война? 7 августа 2008 года российские регулярные войска вторглись в Грузию, перейдя границу страны через Рокский тоннель. Из-за мощных обстрелов со стороны осетинских сепаратистов и российских военных вечером грузинские войска вошли в Цхинвали и начали там спецоперацию, защищая свою территорию.

Российская армия незаконно вторглась в Грузию как минимум на 19-20 часов раньше начала грузинской операции. Правда, официально Москва заявляет, что ее военные зашли в Грузию только 8 августа, после того, как Тбилиси начал военную операцию в Цхинвальском регионе.

Теги: Новости России Новости политики Новости Грузии война
Источник: 24 Канал
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