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10 миллионов за 25 лет: социологи дали прогноз относительно угрозы вымирания украинцев

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Количество людей в Украине резко сокращается: четверть века назад украинцев было 52 миллиона, сейчас – уже 42. По данным Института демографии, тенденция сохранится, и через 10 лет нас будет еще меньше.

Сейчас демографы прогнозируют, что через 50 лет будет украинцев будет не более 35 миллионов.

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Главная причина – стареет украинское население. Пенсионеров больше, а рождаемость уменьшается. Демографы прогнозируют, что к середине этого столетия пенсионеров в Украине будет более четверти от всего населения.

Для того, чтобы путем рождаемости численность населения не уменьшалась, надо чтобы 10 женщин рожали где-то 25 или 27 детей. Сейчас наш уровень – примерно 15 детей на 10 женщин,
– рассказал заместитель директора Института демографии Александр Гладун.

Усугубляет ситуацию трудовая миграция. Из-за маленьких зарплат украинцы выезжают за границу на заработки: социологи свидетельствуют, что примерно три миллиона украинцев выехали из страны. Правда, такая тенденция не только в Украине, а во всей Европе. За большими зарплатами поляки едут в Германию и Великобританию, немцы мигрируют в Америку. На их места приезжают трудовые мигранты из других стран. И все больше – из африканских.

Статистика

Смертность и рождаемость в Украине

Это ожидает и Украину. Социологи прогнозируют, что к нам приедут люди из Африки, Средней Азии или Кавказа. Поэтому украинцы могут сильно измениться в этническом плане. Ведь кавказцы и азиаты имеют совершенно иную культуру, отличную от нашей. И чем больше их приедет, тем больше влияния они будут иметь на нашу культуру.

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Поэтому надо уже сейчас начинать приучать их к восприятию украинской культуры и государства. Но одновременно нужен стремительный экономический рост, чтобы в украинцев не возникало желания сбежать из страны.

Автор: Анастасия Крымова
Теги: Новости Украины социологическое исследование статистика
Источник: 24 канал
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