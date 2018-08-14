Олигархи и "клубы по интересам": за кого будут голосовать украинцы в 2019

До президентских выборов осталось семь месяцев, но далеко не все украинцы определились, за кого будут голосовать. Об этом свидетельствуют результаты социологических исследований. И причин такой ситуации, говорят эксперты-политологи, немало.

"Нет достойных" – так считает каждый третий украинец, а около половины избирателей вообще не знают предвыборных программ кандидатов.

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Такие выводы социологического исследования группы "Рейтинг". Они также показали, что 30-40% опрошенных либо вообще не планируют идти на выборы, или не знают, за кого отдать свой голос. "Мы не имеем хотя бы двух четких кандидатов, которые бы представляли конкретные макрорегионы Украины", – считает заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов.

Политолог Виктор Таран

А вот политолог Виктор Таран отмечает, что в Европе избиратели голосуют за идеологию, которая им ближе, а не за определенного кандидата. Тогда как в Украине ситуация обратная.

У нас нет партий в классическом понимании этого слова, у нас нет идеологий. У нас такие, знаете, клубы по интересом, которые под выборы договариваются с теми или иными олигархами,

– подчеркнул Виктор Таран.

Большинство украинцев разочаровались в политиках, которые при власти годы – говорят социологи. Но поскольку новых ярких лиц нет, то, хоть и в колебаниях, все же проголосуют за старых кандидатов.

Политический эксперт Александр Солонтай

Чтобы исправить такую ситуацию, в Украине нужно вводить праймериз, то есть предварительные выборы кандидата: такое мнение отстаивает политический эксперт Александр Солонтай.

Сначала политик сам себя назначает кандидатом, потом ищет спонсоров, а потом приходит к избирателям и говорит: "Я – ваш кандидат". Логично, что избиратели, которые его не финансировали, не выбирали, не определяли, не праймеровали – смотрят на него с недоверием,

– пояснил Солонтай.

Чтобы запустить такую систему, политики должны работать с молодежью, научить ее объединяться и выдвигать своих кандидатов. Но поскольку победы на выборах это не гарантирует, то выбирают старый проверенный способ – деньги.

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К слову, согласно самым свежим опросам группы "Рейтинг", главными кандидатами в президентское кресло являются Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко. Действующий президент аж на пятом месте, у него – менее 10%.