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Кто будет единым кандидатом в президенты Украины от Кремля: Бойко или Рабинович?

271 Читати новину українською
Бойко и Рабинович – ставленники Кремля
Бойко и Рабинович – ставленники Кремля / УП

Между пророссийскими ставленниками Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко продолжается борьба за статус единого кандидата в президенты Украины. Кто из них выиграл – будет понятно, когда партии "Оппозиционный блок" и "За жизнь" объединят под единого кандидата.

Об этом 24 каналу рассказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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Если Кремль поймет, что военное напряжение будет способствовать повышению рейтинга пророссийского кандидата, то будет эскалация. Если увидят, что усиление обстрелов увеличит рейтинги другим кандидатам, то Россия этого делать не будет. Главная цель России – вернуть политическое влияние в Украине. Они хотят избрать своего президента и премьера. И война – это инструмент для достижения этой цели,
– отметил Николай Давидюк.

При этом, по мнению эксперта, присоединение кума Путина Виктора Медведчука к пророссийской партии "За жизнь" Вадима Рабиновича не означает, что Кремль делает на него ставку. В Москве идет соревнование еще между так называемыми башнями Кремля. Одни хотят лидера "Опоблока" Юрия Бойко, другие – Рабиновича. Потому что это будет означать кураторство денежных потоков.

"Рабинович не выиграл у Бойко соревнования за единого пророссийского кандидата. Гонки закончатся осенью. И присоединение Медведчука – это тоже элемент борьбы. Кто выиграл, будет понятно, когда две партии объединят под одного кандидата", – отметил Давидюк.

Напомним, очередные выборы Президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. О своих намерениях уже объявили Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Роман Безсмертный, Инна Богословская, Роман Насиров, Надежда Савченко. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске, кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук будет участвовать в выборах в Верховную Раду в 2019 году. Для этого он вступит в состав партии Вадима Рабиновича "За жизнь".

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Украина – Россия Выборы Президента 2019 Виктор Медведчук Вадим Рабинович Юрий Бойко
Источник: 24 канал
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